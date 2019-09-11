ООО «Комбинат Кооперативной Промышленности» погасил долги по зарплате в размере 1,5 млн рублей

Предприятие ООО «Комбинат Кооперативной Промышленности», осуществляющее изготовление хлебобулочной продукции, задолжало своим сотрудникам заработную плату в размере 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, руководство предприятия в установленные законом сроки не выплачивало зарплату 43 работникам.

Прокуратурой района руководителю предприятия внесено представление, в суд направлены исковые заявления о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате. Также в отношении гендиректора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (не выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятий полностью погашена.

Елена Рыжкова