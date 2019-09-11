Два крупных пожара произошли в Адлере и Геленджике

Сегодня, 11 сентября, произошел пожар в хозяйственной постройке по улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 15:15ю. На место незамедлительно были направлены спасатели.

Было установлено, что горение происходит на площади 50 кв. м. На тушении пожара задействовали две единицы техники и пять человек личного состава. Локализация произошла в 15:25, ликвидация – в 15:31. Пострадавших и погибших нет.

В 15:51 поступило сообщение о пожаре по улице Пушкина в Геленджике. Было задействовано было две единицы техники и восемь человек личного состава. Локализация пожара на площади 40 кв. м произошла в 15:57, ликвидация – в 16:31. Пострадавших и погибших нет.

Василий Хитрых