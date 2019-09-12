Разорился на ДТП

Житель Челябинска Владислав Кантемиров подал заявление в Арбитражный суд региона о признании себя банкротом. Он сообщил о наличии у него долга в размере 2,7 млн руб. В 2016 году мастера Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) признали виновным в ДТП с автомобилем Rolls-Royce Phantom челябинского бизнесмена Александра Аристова. Его обязали сначала выплатить 3,4 млн руб. за то, что его ВАЗ-2114 повредил дверь иномарки, потом сумма ущерба была снижена до 3 млн. Владислав Кантемиров сообщал, что ежемесячно выплачивает половину зарплаты в счет погашения долга. Юристы говорят, на реструктуризацию долга в рамках банкротства господину Кантемирову рассчитывать не приходится, скорее всего, на реализацию будет выставлено имущество должника.



Арбитражный суд Челябинской области 19 сентября рассмотрит заявление 48-летнего Владислава Кантемирова о признании его банкротом из-за долга в 2,7 млн руб. Также он попросил предоставить ему отсрочку выплаты вознаграждения арбитражному управляющему в размере 25 тыс. руб., суд удовлетворил эту просьбу.

Владислав Кантемиров в феврале 2016 году, управляя ВАЗ-2114, попал в ДТП с Rolls-Royce Phantom на перекрестке улиц Доватора и Воровского. Отечественный автомобиль выехал на перекресток на красный свет и врезался в иномарку, на пассажирском сиденье которой находился совладелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александр Аристов. В ДТП никто серьезно не пострадал, однако автомобили получили повреждения (у Rolls-Royce, в частности, была повреждена дверь). Rolls-Royce не был застрахован по каско, страховщик виновника аварии выплатил 400 тыс. по ОСАГО. Позднее господин Аристов встретился с Владиславом Кантемировым и заявил, что претензий к нему не имеет. Сюжет об этом показали на центральных телеканалах. Однако в мае того же года господин Кантемиров получил уведомление о вызове в суд. Иск был подан от имени ЧЭМК, на балансе которого находился Rolls-Royce.

Ленинский суд Челябинска 30 июня 2016 года удовлетворил исковые требования: господина Кантемирова обязали выплатить 3,4 млн руб. С решением суда первой инстанции он не согласился и подал апелляцию в Челябинский областной суд, считая эту сумму завышенной. В результате долг был уменьшен до 3 млн руб. Сам Владислав Кантемиров заявлял, что готов продать почку, чтобы расплатиться с долгом. Он говорил, что его доход около 40 тыс. руб., из этой суммы он платит алименты дочери, а по иску ЧЭМК выплачивает еще ползарплаты. Господин Аристов во время судебного процесса заявлял, что взысканные судом деньги будут перечислены в счет алиментов Владислава Кантемирова.

Узнавший об истории секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов в СМИ сообщал, что долг за разбитую иномарку будет платить партия. «В соответствии с законом, любая сумма, необходимая для взыскания, не может превышать 50% от заработной платы. Исходя из заработной платы, которую получает Владислав (Кантемиров, виновник ДТП.— “Ъ-Южный Урал”), заберем на себя этот иск, чтобы ежемесячно погашать данному субъекту, который подал иск, эту сумму»,— сказал господин Неверов Vesti.ru. Тогда многие расценили слова господина Неверова как предвыборную агитацию. В то время — в июле 2016 года — он избирался в Госдуму.

В пресс-службе «Единой России» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что партия не оплачивала долг по иску. В официальном ответе содержится отрицательная характеристика челябинца. «Уже после ДТП с Rolls-Royce Phantom было установлено, что Владислав Кантемиров снова совершил правонарушение, управляя автомобилем в нетрезвом виде»,— говорится в комментарии пресс-службы партии. Однако в «Единой России» сообщили, что Сергей Неверов ежемесячно перечислял Владиславу Кантемирову материальную помощь до достижения его дочери совершеннолетия. Размер денежных переводов не разглашается. Также партия предоставляла виновнику ДТП юридическую помощь во время судебного процесса.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Галины Гамбург, если бы зарплата Владислава Кантемирова позволяла выплатить долг за три года, ему в рамках банкротства полагалась бы реструктуризация. Но так как у него слишком низкий доход, суд выставит имущество должника на реализацию. «Необходимо помнить, что если у Владислава Кантемирова есть в собственности единственное жилье, то забрать его не смогут. Если иного имущества нет, или если имущества недостаточно для погашения задолженности, то после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований, задолженность просто списывается»,— добавляет эксперт.

Карина Кальярова