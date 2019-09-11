Челябинский трубопрокатный завод откроет филиал в США

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова планирует начать работу в США. Предполагается продажа в стране бесшовных труб нефтяного сортамента, которые применяются при добыче нефти и газа. Соответствующее уведомление содержится в меморандуме к выпуску евробондов на $300 млн, сообщает РБК.

Ранее на этом рынке в США крупным игроком была Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского, которой принадлежали 12 заводов в стране, однако он договорился о продаже бизнеса итальянской компании Tenaris за $1,2 млрд.

ЧТПЗ входит в пятерку мировых лидеров по производству труб и находится на втором месте производителей в России. Компания ставит целью сохранить объемы поставок на уровне 400 тыс. руб. Там не рассчитывают на значительный рост экспорта в США, так как это самый конкурентный рынок.

Завод поставляет в США трубную заготовку для бесшовных труб нефтяного сортамента, они попали под 25-процентную пошлину, которую ввел президент США Дональд Трамп весной 2018 года. Основным покупателем труб выступают «Роснефть» и «Сургутнефть». Компания ждет усиления конкуренции со стороны «Сургутнефтегаза» и Объединенной металлургической компании, что может привести к снижению цен в России.

Напомним, в начале года члены совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федотов перевели 56,9% акций группы компаний из офшорных структур в прямое владение.