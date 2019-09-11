Клиенты банка «Открытие» оставили на курортах Кубани 924 млн рублей

В сезон летних отпусков Краснодарский край стал лидером по количеству туристов, являющихся клиентами банка «Открытие», и транзакций по его картам, сообщается в пресс-релизе финансовой организации. Всего регион посетили 24 тыс. клиентов банка, сумма транзакций по картам составила 924 млн руб. Ближайший конкурент кубанским курортам по транзакциям является Италия (данные не обнародованы), на третьем месте Турция (11 тыс. клиентов банка посетили ее курорты, оставив 381 млн руб).

Серьезное влияние на объем транзакций могло оказать введение Россией запрета на прямые перелеты в Грузию с 8 июля 2019 года. Несмотря на то, что число клиентов финансового учреждения, посетивших страну в следующем месяце после запрета уменьшилось на 30%, сумма транзакций в Грузии снизилась всего на 3%. «Это означает, что после введения запрета вырос средний чек российского туриста в этой стране», - говорится в сообщении.

Андрей Ульченко