WOW Awards 2019: объявлены победители!

5 сентября вечером, плавно переходящим в самую яркую ночь осени, мир рынка недвижимости узнал имена героев – вернее, супергероев! – маркетинга. При поддержке Генерального партнера премии PPL-media прошла самая ожидаемая и самая неожиданная премия для маркетологов недвижимости – WOW Awards 2019.

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Восьмая церемония поразила своими масштабами: на неё было зарегистрировано более 500 человек, выпито больше тысячи коктейлей, вручено более 40 наград + разыгран приз от СоцМедиаМаркетинг – MacBook!

Итак, в номинациях победили:

Буклет: стандарт и комфорт-класс:

Буклет миниполиса Серебрица

Заказчик: Сити-XXI век

Исполнитель: Брендинговое агентство LOVEMEDO

Буклет: бизнес-класс и элит:

Буклет Cameo

Заказчик: STONE HEDGE

Исполнитель: 159 Foundation

Наружная реклама:

Брендирование остановок и городских афиш

Заказчик: INGRAD

Александр Харитонов, коммерческий директор генерального партнера премии PPL-media, объявляет победителя в номинации «Наружная реклама» Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Рекламный модуль в печатном СМИ:

Добрый дедушка Дроздов

Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»

Исполнитель: Paradox Box

Рекламный видеоролик:

Серия видеороликов «Предсказуемые шведы»

Заказчик: Bonava

Исполнитель: GREAT Advertising Group

Презентационный видеоролик:

Видеоролик элитного дома Реномэ

Заказчик: Sminex

Исполнитель: DADA Agency

Имиджевый видеоролик:

Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра»

Заказчик: INGRAD

Исполнитель: HEADSHOT

Радиореклама

Standup от А101

Заказчик: ГК А101

Исполнитель: TutkovBudkov

Баннерная реклама

В Neva Towers всегда хорошая погода

Заказчик: Renaissance Development

Промо-сайт:

Городские кварталы «Ривер Парк»

Заказчик: Ривер Парк

Исполнитель: Whitemark

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Whitemark (Brand communication agency) празднуют победу в номинации «Промо-сайт» Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Маркетинг в соцсетях:

Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика

Заказчик: АТЛАС Девелопмент

Исполнитель: Ишь — Миш (ex. Done Creative)

Корпоративный сайт:

В 2019 году победитель не выбран.

Финалисты номинации:

1. Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент»

Заказчик: Галс-Девелопмент

Исполнитель: A M I O

2. Корпоративный сайт СПб Реновация

Заказчик: СПб Реновация

Исполнитель: ИА «Кельник»

3. Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой»

Заказчик: БЕСТ-Новострой

Исполнитель: Funky Monkey

4. Корпоративный сайт SMINEX

Заказчик: Sminex

Исполнитель: Whitemark

Спецпроект в соцсетях:

Рекламная кампания «Добрый Дедушка Дроздов»

Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»

Исполнитель: TIP-TOP TEAM

Нестандартное продвижение: digital

Аудиогид «Малая Ордынка 19»

Заказчик: Sminex

Офис продаж:

Офис продаж ЖК «Discovery Park»

Заказчик: MR Group

Исполнитель: A-HOLZ

Выставочный стенд:

Стенд Живые квартиры от А101

Заказчик: ГК А101

EVENT:

Церемония награждения участников конкурса «Дивный день»

Заказчик: Сити-XXI век

Нестандартное продвижение: offline

PlanInGrad

Заказчик: INGRAD

Исполнитель: Продома Маркетинг

Сувенирная продукция:

Уникальное коллекционное издание «Я живу на Полянке»

Заказчик: Группа ПСН

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В «Сувенирной продукции» победил лимитированный тираж уникального издания об истории Большой Полянки. В книге собраны факты об истории дома на улице Большая Полянка, 44, его знаменитых жителях, гостях и о районе в целом Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Слоган:

До центра рекой подать

Заказчик: Страна Девелопмент

Исполнитель: Этажи. Консалтинг

Брендинг объекта:

Брендинг «Счастья»

Заказчик: Лидер-Инвест

Исполнитель: Артоника

Бренд компании:

Создатели

Заказчик: Создатели

Исполнитель: Этажи. Консалтинг

Юрий Наврин и Иван Кожин из компании DUGA объявляют победителя номинации «Бренд компании». Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Рекламная кампания года:

Рекламная кампания «Словами жителей»

Заказчик: ГК ПИК

Исполнитель: Friends Moscow

Команда года: девелопер

Коммерческий блок ГК Инград

ГК «Инград» стали обладателями четырех наград в этом году. Это большой успех для компании! Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Команда года: агентство

SmartHeart

Специальные дипломы:

За вклад в развитие рынка CPA в недвижимости

Callexchange

За самый головокружительный видеоролик

«Интеллигентность может быть экстремальной»

Заказчик: Галс-Девелопмент

Исполнитель: Renome Production

Соисполнитель: ZUPER branding agency

За самые яркие образы в имиджевом видеоролике

«Рынок недвижимости»

Заказчик: Главстрой

Исполнитель: Mad Kitchen

За вклад в развитие премии WOW Awards

Whitemark

За вклад в улучшение мира

Борщевик Сосновского: победа над жгучей армией

Заказчик: СКАТ

Исполнитель: ИРР (Институт Развития Региона)

За глубокую экспертизу по ООН в сфере недвижимости

PPL-media

За лучшую серию OLV-роликов

Серия OLV «Символ»

Заказчик: ДОНСТРОЙ

Исполнитель: Bazina.sass+

Соисполнитель: Продюсерская компания Оки Доки

Узнать подробнее о победителях и увидеть полный список награжденных

Официальный сайт премии

Оргкомитет премии благодарит всех партнеров, участников и членов Жюри! Это было масштабно, креативно и профессионально! До новых встреч.

Партнеры премии:

Генеральный партнер премии — полносервисное медийное агентство PPL-media

Партнер категории «Мультимедиа» — ART3D

Партнер номинаций «Корпоративный сайт», «Промо-сайт» и «Презентационный видеоролик» — Whitemark (Brand communication agency)

Партнер номинации «Слоган» — Сити-ХХI век

Партнер номинации «Маркетинг в соцсетях» — SocMediaMarketing

Партнер номинации «Брендинг объекта» — Галс-Девелопмент

Партнер номинации «Нестандартное продвижение: digital» — Digital Geeks

Партнер номинации «Бренд компании» — Duga

Партнер номинации «Команда года: девелопер» — Solid media

Партнер по организации церемонии — Galactic Group

Партнер номинации «Баннерная реклама» — Tandem Group