WOW Awards 2019: объявлены победители!

5 сентября вечером, плавно переходящим в самую яркую ночь осени, мир рынка недвижимости узнал имена героев – вернее, супергероев! – маркетинга. При поддержке Генерального партнера премии PPL-media прошла самая ожидаемая и самая неожиданная премия для маркетологов недвижимости – WOW Awards 2019.
Восьмая церемония поразила своими масштабами: на неё было зарегистрировано более 500 человек, выпито больше тысячи коктейлей, вручено более 40 наград + разыгран приз от СоцМедиаМаркетинг – MacBook!
Итак, в номинациях победили:
Буклет: стандарт и комфорт-класс:
Буклет миниполиса Серебрица
Заказчик: Сити-XXI век
Исполнитель: Брендинговое агентство LOVEMEDO
Буклет: бизнес-класс и элит:
Буклет Cameo
Заказчик: STONE HEDGE
Исполнитель: 159 Foundation
Наружная реклама:
Брендирование остановок и городских афиш
Заказчик: INGRAD
Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA
Рекламный модуль в печатном СМИ:
Добрый дедушка Дроздов
Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»
Исполнитель: Paradox Box
Рекламный видеоролик:
Серия видеороликов «Предсказуемые шведы»
Заказчик: Bonava
Исполнитель: GREAT Advertising Group
Презентационный видеоролик:
Видеоролик элитного дома Реномэ
Заказчик: Sminex
Исполнитель: DADA Agency
Имиджевый видеоролик:
Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра»
Заказчик: INGRAD
Исполнитель: HEADSHOT
Радиореклама
Standup от А101
Заказчик: ГК А101
Исполнитель: TutkovBudkov
Баннерная реклама
В Neva Towers всегда хорошая погода
Заказчик: Renaissance Development
Промо-сайт:
Городские кварталы «Ривер Парк»
Заказчик: Ривер Парк
Исполнитель: Whitemark
Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA
Маркетинг в соцсетях:
Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика
Заказчик: АТЛАС Девелопмент
Исполнитель: Ишь — Миш (ex. Done Creative)
Корпоративный сайт:
В 2019 году победитель не выбран.
Финалисты номинации:
1. Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент»
Заказчик: Галс-Девелопмент
Исполнитель: A M I O
2. Корпоративный сайт СПб Реновация
Заказчик: СПб Реновация
Исполнитель: ИА «Кельник»
3. Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой»
Заказчик: БЕСТ-Новострой
Исполнитель: Funky Monkey
4. Корпоративный сайт SMINEX
Заказчик: Sminex
Исполнитель: Whitemark
Спецпроект в соцсетях:
Рекламная кампания «Добрый Дедушка Дроздов»
Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»
Исполнитель: TIP-TOP TEAM
Нестандартное продвижение: digital
Аудиогид «Малая Ордынка 19»
Заказчик: Sminex
Офис продаж:
Офис продаж ЖК «Discovery Park»
Заказчик: MR Group
Исполнитель: A-HOLZ
Выставочный стенд:
Стенд Живые квартиры от А101
Заказчик: ГК А101
EVENT:
Церемония награждения участников конкурса «Дивный день»
Заказчик: Сити-XXI век
Нестандартное продвижение: offline
PlanInGrad
Заказчик: INGRAD
Исполнитель: Продома Маркетинг
Сувенирная продукция:
Уникальное коллекционное издание «Я живу на Полянке»
Заказчик: Группа ПСН
Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA
Слоган:
До центра рекой подать
Заказчик: Страна Девелопмент
Исполнитель: Этажи. Консалтинг
Брендинг объекта:
Брендинг «Счастья»
Заказчик: Лидер-Инвест
Исполнитель: Артоника
Бренд компании:
Создатели
Заказчик: Создатели
Исполнитель: Этажи. Консалтинг
Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA
Рекламная кампания года:
Рекламная кампания «Словами жителей»
Заказчик: ГК ПИК
Исполнитель: Friends Moscow
Команда года: девелопер
Коммерческий блок ГК Инград
Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA
Команда года: агентство
SmartHeart
Специальные дипломы:
За вклад в развитие рынка CPA в недвижимости
Callexchange
За самый головокружительный видеоролик
«Интеллигентность может быть экстремальной»
Заказчик: Галс-Девелопмент
Исполнитель: Renome Production
Соисполнитель: ZUPER branding agency
За самые яркие образы в имиджевом видеоролике
«Рынок недвижимости»
Заказчик: Главстрой
Исполнитель: Mad Kitchen
За вклад в развитие премии WOW Awards
Whitemark
За вклад в улучшение мира
Борщевик Сосновского: победа над жгучей армией
Заказчик: СКАТ
Исполнитель: ИРР (Институт Развития Региона)
За глубокую экспертизу по ООН в сфере недвижимости
PPL-media
За лучшую серию OLV-роликов
Серия OLV «Символ»
Заказчик: ДОНСТРОЙ
Исполнитель: Bazina.sass+
Соисполнитель: Продюсерская компания Оки Доки
Узнать подробнее о победителях и увидеть полный список награжденных
Оргкомитет премии благодарит всех партнеров, участников и членов Жюри! Это было масштабно, креативно и профессионально! До новых встреч.
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