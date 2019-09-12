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WOW Awards 2019: объявлены победители!

5 сентября вечером, плавно переходящим в самую яркую ночь осени, мир рынка недвижимости узнал имена героев – вернее, супергероев! – маркетинга. При поддержке Генерального партнера премии PPL-media прошла самая ожидаемая и самая неожиданная премия для маркетологов недвижимости – WOW Awards 2019.


Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Восьмая церемония поразила своими масштабами: на неё было зарегистрировано более 500 человек, выпито больше тысячи коктейлей, вручено более 40 наград + разыгран приз от СоцМедиаМаркетинг – MacBook!

Итак, в номинациях победили:

Буклет: стандарт и комфорт-класс:


Буклет миниполиса Серебрица

Заказчик: Сити-XXI век

Исполнитель: Брендинговое агентство LOVEMEDO

Буклет: бизнес-класс и элит:


Буклет Cameo

Заказчик: STONE HEDGE

Исполнитель: 159 Foundation

Наружная реклама:


Брендирование остановок и городских афиш

Заказчик: INGRAD

Александр Харитонов, коммерческий директор генерального партнера премии PPL-media, объявляет победителя в номинации «Наружная реклама»

Александр Харитонов, коммерческий директор генерального партнера премии PPL-media, объявляет победителя в номинации «Наружная реклама»

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Рекламный модуль в печатном СМИ:


Добрый дедушка Дроздов

Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»

Исполнитель: Paradox Box

Рекламный видеоролик:


Серия видеороликов «Предсказуемые шведы»

Заказчик: Bonava

Исполнитель: GREAT Advertising Group

Презентационный видеоролик:


Видеоролик элитного дома Реномэ

Заказчик: Sminex

Исполнитель: DADA Agency

Имиджевый видеоролик:


Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра»

Заказчик: INGRAD

Исполнитель: HEADSHOT

Радиореклама


Standup от А101

Заказчик: ГК А101

Исполнитель: TutkovBudkov

Баннерная реклама


В Neva Towers всегда хорошая погода

Заказчик: Renaissance Development

Промо-сайт:


Городские кварталы «Ривер Парк»

Заказчик: Ривер Парк

Исполнитель: Whitemark

Смотреть работу

Whitemark (Brand communication agency) празднуют победу в номинации «Промо-сайт»

Whitemark (Brand communication agency) празднуют победу в номинации «Промо-сайт»

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Маркетинг в соцсетях:


Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика

Заказчик: АТЛАС Девелопмент

Исполнитель: Ишь — Миш (ex. Done Creative)

Корпоративный сайт:


В 2019 году победитель не выбран.

Финалисты номинации:

1. Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент»

Заказчик: Галс-Девелопмент

Исполнитель: A M I O

2. Корпоративный сайт СПб Реновация

Заказчик: СПб Реновация

Исполнитель: ИА «Кельник»

3. Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой»

Заказчик: БЕСТ-Новострой

Исполнитель: Funky Monkey

4. Корпоративный сайт SMINEX

Заказчик: Sminex

Исполнитель: Whitemark

Спецпроект в соцсетях:


Рекламная кампания «Добрый Дедушка Дроздов»

Заказчик: Группа компаний «Первый Трест»

Исполнитель: TIP-TOP TEAM

Нестандартное продвижение: digital


Аудиогид «Малая Ордынка 19»

Заказчик: Sminex

Офис продаж:


Офис продаж ЖК «Discovery Park»

Заказчик: MR Group

Исполнитель: A-HOLZ

Выставочный стенд:


Стенд Живые квартиры от А101

Заказчик: ГК А101

EVENT:


Церемония награждения участников конкурса «Дивный день»

Заказчик: Сити-XXI век

Нестандартное продвижение: offline


PlanInGrad

Заказчик: INGRAD

Исполнитель: Продома Маркетинг

Сувенирная продукция:


Уникальное коллекционное издание «Я живу на Полянке»

Заказчик: Группа ПСН

Смотреть работу

В «Сувенирной продукции» победил лимитированный тираж уникального издания об истории Большой Полянки. В книге собраны факты об истории дома на улице Большая Полянка, 44, его знаменитых жителях, гостях и о районе в целом

В «Сувенирной продукции» победил лимитированный тираж уникального издания об истории Большой Полянки. В книге собраны факты об истории дома на улице Большая Полянка, 44, его знаменитых жителях, гостях и о районе в целом

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Слоган:


До центра рекой подать

Заказчик: Страна Девелопмент

Исполнитель: Этажи. Консалтинг

Брендинг объекта:


Брендинг «Счастья»

Заказчик: Лидер-Инвест

Исполнитель: Артоника

Бренд компании:


Создатели

Заказчик: Создатели

Исполнитель: Этажи. Консалтинг

Юрий Наврин и Иван Кожин из компании DUGA объявляют победителя номинации «Бренд компании».

Юрий Наврин и Иван Кожин из компании DUGA объявляют победителя номинации «Бренд компании».

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Рекламная кампания года:


Рекламная кампания «Словами жителей»

Заказчик: ГК ПИК

Исполнитель: Friends Moscow

Команда года: девелопер


Коммерческий блок ГК Инград

ГК «Инград» стали обладателями четырех наград в этом году. Это большой успех для компании!

ГК «Инград» стали обладателями четырех наград в этом году. Это большой успех для компании!

Фото: Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA

Команда года: агентство


SmartHeart

Специальные дипломы:

За вклад в развитие рынка CPA в недвижимости


Callexchange

За самый головокружительный видеоролик


«Интеллигентность может быть экстремальной»

Заказчик: Галс-Девелопмент

Исполнитель: Renome Production

Соисполнитель: ZUPER branding agency

За самые яркие образы в имиджевом видеоролике


«Рынок недвижимости»

Заказчик: Главстрой

Исполнитель: Mad Kitchen

За вклад в развитие премии WOW Awards


Whitemark

За вклад в улучшение мира


Борщевик Сосновского: победа над жгучей армией

Заказчик: СКАТ

Исполнитель: ИРР (Институт Развития Региона)

За глубокую экспертизу по ООН в сфере недвижимости


PPL-media

За лучшую серию OLV-роликов


Серия OLV «Символ»

Заказчик: ДОНСТРОЙ

Исполнитель: Bazina.sass+

Соисполнитель: Продюсерская компания Оки Доки

Узнать подробнее о победителях и увидеть полный список награжденных

Официальный сайт премии

Оргкомитет премии благодарит всех партнеров, участников и членов Жюри! Это было масштабно, креативно и профессионально! До новых встреч.

Партнеры премии:


  • Генеральный партнер премии — полносервисное медийное агентство PPL-media
  • Партнер категории «Мультимедиа» — ART3D
  • Партнер номинаций «Корпоративный сайт», «Промо-сайт» и «Презентационный видеоролик» — Whitemark (Brand communication agency)
  • Партнер номинации «Слоган» — Сити-ХХI век
  • Партнер номинации «Маркетинг в соцсетях» — SocMediaMarketing
  • Партнер номинации «Брендинг объекта» — Галс-Девелопмент
  • Партнер номинации «Нестандартное продвижение: digital» — Digital Geeks
  • Партнер номинации «Бренд компании» — Duga
  • Партнер номинации «Команда года: девелопер» — Solid media
  • Партнер по организации церемонии — Galactic Group
  • Партнер номинации «Баннерная реклама» — Tandem Group

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