Китайский новичок едет в Россию

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о мобильной новинке TCL, которую решено продавать в России.

В четвертом квартале на российском рынке появится новый смартфон TCL. Свою новинку китайская компания показала на выставке бытовой электроники IFA. Модель Plex любопытна не просто сама по себе — это первый продукт нового позиционирования вендора. В его системе координат бренды Alcatel и BlackBerry на ценовой оси ординат будут занимать нижний и верхний сегменты соответственно. Смартфоны под маркой TCL устроятся между ними с небольшим выходом в «черничную» зону. Отдельным проектом намечен эксперимент с устройствами под брендом Palm, дебютантом которого станет смартфон-компаньон. Что это и почему его цену можно назвать шокирующей, надо рассказывать отдельно.

Несмотря на давнее присутствие телефонов Alcatel в России, они находятся в крепкой френдзоне, речи о народной любви пока нет. Устройства BlackBerry, которые дороже и необычнее по своему характеру, держаться на рынке благодаря страсти скрытой армии поклонников, некоего партизанского отряда реаниматологов. В этой ситуации модели под брендом TCL должны заполнить оставшееся пространство спроса. И дебютировать вендор планирует с модели Plex, в которой решено реализовать опыт в разработке и производстве экранных панелей. А в этом деле у компании сильные позиции: второе место в мире и первое в Китае.

Новый смартфон инженеры снабдили технологией оптимизации изображения TCL NxtVision. Она не только работает с дисплеем, насыщая цвет, а также усиливая четкость и контрастность, но и участвует в работе камеры, заверяют производители. Кстати, новинка получила тройной модуль, где основной сенсор снимает 48 Мп фотографии, 4K-видео и готов к замедленной записи с частотой 960 кадров в секунду. Работу автоматического режима съемки обеспечивают в том числе алгоритмы нейронной сети, регулируя автояркость, шумоподавление, HDR и другие параметры. Дисплей с диагональю 6,53 дюйма, разрешением FULL HD+ и интегрированной фронтальной камерой выглядит довольно современно. Дополняет этот образ и поддержка беспроводной зарядки. В то время как в дизайне задней панели с переливающимися белым и черными цветами, горизонтальным блоком камер улавливается тоска по прошлому.

Стоимость TCL Plex пока неизвестна. Но до начала четвертого квартала не так уж и долго.

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