Пассажироперевозки на Северо-Кавказской ЖД выросли в августе на 3,2%

В августе текущего года по Северо-Кавказской железной дороге было перевезено свыше 5,3 млн пассажиров. Это, как сообщают в пресс-службе «дочки» РЖД, на 3,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что на пригородных маршрутах было перевезено более 2,8 млн пассажиров (+2,6%), а междугородних – около 2,5 млн (+3,9%). Пассажирооборот в августе составил более 2,5 млрд пассажир-километров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В общей сложности за январь-август 2019 года в границах СКЖД было перевезено более 26 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем в январе-августе 2018 года.

Василий Хитрых