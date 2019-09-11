Нижегородский парламент предложил конфисковывать автобусы нелегальных перевозчиков

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму РФ законопроект об ужесточении ответственности перевозчиков, которые работают без необходимой маршрутной карты регулярных перевозок. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ.

Нижегородский парламент предлагает повысить штраф за работу без карты маршрута для юридических лиц до 400 тыс. руб. при повторном нарушении с возможностью конфискации транспортного средства. Представителем регионального заксобрания при рассмотрении инициативы в Госдуме РФ назначен депутат Владимир Солдатенков.

Сейчас за повторное нарушение Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 300 тыс. руб. Однако такая мера пресечения работы нелегальных перевозчиков «не приносит должных результатов, поскольку собираемость штрафов за данный вид административных правонарушений крайне низкая, в подавляющем большинстве штраф не оплачивается», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Так, указано в тексте записки, в 2018 году в России было выписано таких штрафов на сумму более 41,2 млн руб., а взыскано – только около 7,4 млн руб., собираемость с юридических лиц составила в среднем около 13%.

Анастасия Еремина