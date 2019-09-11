Бюджет Краснодара получил 3,3 млрд рублей от продажи «Магнита»

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Магнит» Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодара 3,3 млрд руб. налогов с продажи второго по объему выручки в стране ритейлера – «Магнита». По словам вице-губернатора Кубани Игоря Галася, в консолидированный бюджет края поступило с продажи торговой сети 15,1 млрд руб. Таким образом доходы консолидированного бюджета региона в 2019 году выросли на 21,7% и составили 214 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Сергей Галицкий открыл торговую сеть «Магнит» в 2000 году, выведя его в 2013 году в лидеры по обороту среди российских продовольственных ритейлеров. В конце 2016 года «Магнит» уступил первое место X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). По итогам 2017 года продажи «Магнита» увеличились на 6,73%, до 1,14 трлн руб., что стало самым низким темпом роста за всю публичную историю компании. Чистая прибыль за тот период упала на 34,7%, до 35,53 млрд руб. В феврале 2018 года господин Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. Решение он объяснил расхождениями во взглядах с инвесторами на дальнейшее развитие компании. В результате доля Сергея Галицкого в «Магните» сократилась примерно до 3%. Предприниматель говорил, что он планирует жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом.

Дмитрий Михеенко