Компания Малика Гайсина регистрирует товарный знак «Горижопа»

Компания ООО «Корона Тэхет», гендиректором которой является уральский бизнесмен Малик Гайсин, подала заявку на регистрацию товарного знака «Горижопа» и его варианта на латинице «Gorighopa». Сообщение об этом размещено на соответствующем сайте.

Товарный знак относится к классу косметических и туалетных продуктов, зубных паст, парфюмерии, эфирных масел, препаратов для стирки, чистки и полирования, а также фармацевтических изделий, медицинских и ветеринарных препаратов.

Само ООО «Корона Тэхнет», по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается вложением в ценные бумаги. В августе этого года компания включена в реестр юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов. Помимо «Горижопы», компания подала заявку на регистрацию еще семи товарных знаков. Сейчас фирма владеет двадцатью товарными знаками, среди которых «Плентшес Янгыр», «Мгун Дагэ Мгундагэ Мгун Дагэ Мгундагэ», «Солтан Роял», «Корона Тэхет Тэхет» и «Хитен» («Khuiten»).

Малик Гайсин в девяностые годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е годы господин Гайсин ушел из публичной политики. В последний раз имя Малика Гайсина звучало в СМИ после его приобретения на торгах «Ханты-Мансийской аптеки» и Березовского хлебокомбината. Кроме того летом 2017 года стало известно, что Малик Гайсин удалил часть информации о себе из выдач поисковых систем «Яндекс», Google и Bing, воспользовавшись законом «о праве на забвение».