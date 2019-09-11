Краевой суд признал китайского аспиранта невиновным в незаконном употреблении наркотиков

Пермский краевой суд отменил решение первой инстанции о признании аспиранта ПГНИУ, гражданина КНР Лю Янкуня, виновным в употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП). Об этом сообщает портал 59.ру. 31 августа Ленинский райсуд за это правонарушение оштрафовал его на 4 тыс. руб. и постановил выдворить на родину.

Весной сотрудники правоохранительных органов при обыске в комнате общежития изъяли у господина Янкуня обезболивающие препараты, которые он привез из Китая. В них обнаружились психотропные вещества. Сам Лю Янкунь пояснил, что вынужден их принимать из-за болезни, в КНР препараты ему выписал врач. В отношении аспиранта возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО. Позже меру пресечения изменили на залог в 3 млн руб., а затем дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. Но в итоге Ленинский райсуд признал его виновным в совершении административного правонарушения, и аспирант был помещен в спецприемник МВД для иностранных граждан. После отмены решения краевым судом господин Янкунь вернулся в общежитие.