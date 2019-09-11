Сергей Галицкий заплатил в бюджет края 15,1 млрд рублей

Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15,1 млрд руб. налогов от продажи 29,1% акций сети «Магнит». Из них 3,3 млрд руб. получил бюджет Краснодара. В краевом Минфине заявили, что благодаря налогам Галицкого доходы консолидированного бюджета региона в 2019 году выросли на 21,7%.

После продажи акций «Магнита» Сергей Галицкий сообщил, что намерен развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК «Краснодар». Позднее Сергей Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,7%.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в июне 2018 года господин Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. Компанию возглавил Дмитрий Чижевский. В качестве объекта первых инвестиций рассматривались несколько производителей продуктов на юге России. Кроме того, структуры Сергея Галицкого взяли в концессию кинотеатр «Аврора», в котором проведут капитальный ремонт, а также произвели ремонт бульвара на улице Красной возле стадиона «Динамо».

Василий Хитрых