ЖК «Седьмое небо» в Краснодаре достроит ООО «Юг-Инжиниринг»

Во вторник, 10 сентября, между администрацией Краснодарского края и компанией «Юг-Инжиниринг» было подписано соглашение, согласно которому инвестор берет на себя обязательства по завершению строительства ЖК «Седьмое небо». Жилой комплекс находится на углу улиц Красных партизан и Азовской.

ЖК «Седьмое небо» - это комплекс из двух 19-этажных домов. В них более 900 квартир. Строительство начинало ООО «ЮРСК» в 2014 году и должно было сдать объект в первом квартале 2018 года. Однако в отношении застройщика была начата процедура банкротства.

Как сообщает в соцсетях первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, участники долевого строительства данного жилого комплекса установили и зафиксировали свои требования кредиторов. Также были направлены обращения в ресурсоснабжающие организации по вопросу подключения объекта к инженерным сетям.

Сейчас ведется работа по продлению договора аренды земельного участка. После соблюдения всех правовых процедур ООО «Юг-инжиниринг» готов приступить к выполнению строительно-монтажных работ на объекте.

Дмитрий Михеенко