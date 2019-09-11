Жители двух районов Курганской области поддержали идею объединения в один округ

В Курганской области жители Петуховского и Макушинского районов одобрили идею создания одного муниципального округа. О результатах опроса населения, проводившегося в единый день голосования 8 сентября, сообщает Совет муниципальных образований региона.

Как сообщает пресс-служба Совета, в мае этого года были приняты поправки в федеральный закон№87-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые предусматривают возможность создания нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Летом этого года избранный губернатор Вадим Шумков рассказал о планах по проведению административной реформы в области, путем объединения муниципальных образований.

Для изучения общественного мнения жителей по вопросу преобразования муниципальных районов в муниципальные округа 8 сентября проводился неформальный опрос жителей Петуховского и Макушинского районов. Было опрошено более 1,5 тыс. человек. В Петуховском районе идею создания округа одобрили 83,7% респондентов, в Макушинском – 80,1%.