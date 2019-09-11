Штраф за нарушение общественного здоровья

Минздрав планирует штрафовать государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям к порядку лечения граждан. Они установлены списком критериев оценки качества медпомощи и охватывают все этапы взаимодействия с пациентом: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности. Новые штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. ведомство предполагает вписать в две новые статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Минздрав предлагает дать Росздравнадзору полномочия штрафовать государственные медучреждения за некачественное лечение россиян. Соответствующий законопроект был размещен ведомством вчера на regulation.gov.ru. Как указано в пояснительной записке к документу, он был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой от 29 декабря 2018 года.

Как следует из этого документа, на данный момент около 60% обращений россиян в Росздравнадзор связаны с доступностью и качеством медицинской помощи — так, в 2017 году служба получила 47 тыс. таких жалоб.

Чтобы снизить их поток, Минздрав предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) две новые статьи, которые установят ответственность медорганизаций за оказание лечения, несоответствующего критериям оценки его качества.

Напомним, в 2017 году Минздрав выпустил приказ №203н («Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»), который делает их обязательными для всех организаций, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность. Требования к лечению граждан в приказе разбиты по 18 группам заболеваний и условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях). Список критериев учитывает все этапы лечения пациента: от первичного осмотра и ведения документов до выписки и установления инвалидности.

Инициатива Минздрава предполагает, что теперь, в случае если Росздравнадзор выявит несоответствие между практикой лечения в медучреждении и требованиями приказа №203н, он будет иметь право оштрафовать клинику на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Такой же штраф может быть выписан и должностному лицу, ответственному за нарушение. При этом в одной из новых статей КоАП предусмотрена оговорка: в случае если медорганизация сможет доказать, что ранее ее должностные лица обращались в руководящий орган с предложениями о том, как привести практику лечения в соответствие с требованиями списка критериев, штраф к ней не применяется.

Как отмечает Алексей Образцов, управляющий директор «Ренессанс Здоровье», законопроект Минздрава призван изменить ситуацию с качеством медпомощи прежде всего в первичном звене. «Сейчас именно там сосредоточено большинство проблем российской системы здравоохранения — и документ может стимулировать медорганизации их решать»,— говорит он. Впрочем, по словам источника “Ъ” в ведомстве, аналогичный механизм корректировки качества лечения уже есть в системе ОМС и сейчас. «Государственные медучреждения обязаны реагировать на жалобы страховых организаций, которые, в свою очередь, получают их от застрахованных пациентов»,— говорит он. Однако, по его словам, в ряде случаев медучреждениям проще выплатить страховщику штраф, чем устранять недостатки.

Анастасия Мануйлова