Страховщиков ОМС лишили того, чего у них не было Депутаты оставили компании без дохода от формальной экономии

Вчера Госдума приняла в первом чтении поправку к закону об ОМС, лишающую страховщиков дохода от не истраченных системой средств. Сейчас компании имеют право обращать в свой доход 10% такой технической «экономии». По данным депутатов, за последние шесть лет остатки средств в системах ОМС 55 субъектов составили более 2 млрд руб.— они возникли по причине снижения заболеваемости и, как следствие, неполного оказания запланированного объема медуслуг. В свою очередь, страховщиков поправки не расстроили — на рынке утверждают, что никакой «экономии» на практике в системе ОМС не возникает.

Депутаты приняли вчера в первом чтении поправку к ст. 28 закона об ОМС, устраняющую право страховщиков обращать в свой доход 10% от экономии рассчитанного исходя из числа застрахованных и подушевых нормативов для компании годового объема средств. У внесенного в Госдуму еще в феврале проекта значилось 18 авторов, ко вчерашнему чтению список расширился до 31 депутата. Доход, о котором речь идет в проекте,— одна из трех составляющих финансирования страховщиков ОМС. Также они получают средства на ведение дел (от 1% до 2% выделенных территориальными фондами ОМС средств) — и долю (от 15% до 25%) штрафов, налагаемых на клиники за нарушения объемов, сроков, качества и условий оказания медпомощи.

Как рассказала, представляя проект, его первый автор — депутат-единоросс Оксана Бондарь, обсуждаемая «экономия» в системе ОМС возникает независимо от страховщиков — из-за снижения заболеваемости в регионах и, как следствие, невыполнения планов по оказанию медпомощи. По ее словам, за последние шесть лет в 55 субъектах РФ разница между плановыми и реальными расходами составила более 2 млрд руб.

Деньги, по словам депутата, стоит направить на совершенствование региональной медицины и прохождение населением профилактических осмотров.

Содокладчик по проекту — член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова при этом уточнила, что по итогам 2018 года «ни один субъект такой экономии не имел и никаких премиальных страховщикам не выплачивал». Тем не менее, по ее словам, «проект хороший, если экономия появится, страховые компании дополнительных источников не получат». Депутат напомнила, что и ранее такие поправки вносились в Госдуму, но отклонялись из-за отрицательных заключений правительства. На этот раз Белый дом проект поддержал.

Обсуждение проекта стало поводом для радикальных выступлений — в частности, ряд депутатов настаивали на полном исключении страховщиков из системы ОМС и переходе на сметное финансирование медорганизаций. В вину компаниям они ставили отсутствие рисковой составляющей в этом сегменте, исключительно посредническую деятельность и отсутствие актуарных расчетов, характерных для классического страхования. На этом фоне проект был принят практически единогласно, при одном голосе против.

На страховом рынке ранее признавали, что это вряд ли ударит по финансам страховщиков ОМС, но лишит компании мотивации к снижению средств, которые тратят медучреждения на ОМС (см. “Ъ” от 6 февраля). На этот раз дискуссии по проекту страховщики оставили без официальных комментариев. «Экономии, как правило, не возникает на практике,— говорит собеседник “Ъ” на рынке.— Если же такое и случается, ее связывают с ошибками в расчетах, и она при дефиците системы ОМС обнуляется».

Рынок уже не первый год обсуждает перевод системы ОМС на «страховые рельсы» с введением рисковой составляющей — реформа предполагалась еще Стратегией развития страховой деятельности в РФ на 2013–2020 годы, об исполнении которой уже отчитался Минфин, однако на рынке уверены, что министерство формально подошло к ее исполнению (см. “Ъ” от 21 мая).

Татьяна Гришина