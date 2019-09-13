Старики-разбойники

Старый конь борозды не портит. Наши предки, в отличие от современных политиков, давно обратили внимание на то, что при бережном обращении возраст транспортного средства не имеет особого значения. И пусть ветераны дорожного фронта значительно уступают молодым рысакам в напористости и прыти, это все равно не мешает им исправно выполнять свои обязанности. Тем более, как гласит другая народная мудрость, тише едешь – дальше будешь.

Текст: Иван Картамцев

Для исторического ралли, ежегодно проводимого компанией Skoda, эта поговорка и вовсе могла бы стать девизом. Ведь это мероприятие не то чтобы про скорость. Большая часть автомобилей-участников олицетворяют собой настоящую чешскую классику, сошедшую с конвейера еще в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века. На этих автомобилях не принято торопиться, ведь они свидетели той эпохи, когда время текло не так стремительно, как сейчас. Той эпохи, когда автомобиль не только считался роскошью, но и по-настоящему был ею.

Организаторы Skoda Historical Rally, прежде всего, стремились на практике познакомить нас, современников, с богатым наследием марки. И пусть с тех пор мировой автопром шагнул далеко вперед, ни один из выпускаемых сейчас автомобилей не способен передать тех эмоций, которые дарят эти обаятельные старики. Тем более что нашему экипажу, по раллийному канону состоящему из водителя и штурмана, достался особенный экземпляр – Skoda 440, именуемая в народе Spartak. Поскольку наш красно-белый «чемпион» оказался самым возрастным автомобилем из представленных – на днях ему стукнуло шестьдесят два года, – то он лучше других позволил прочувствовать, каково это быть владельцем олдтаймера.

В духе старой школы

Пусть Чехия страна небольшая, зато очень любопытная. Находясь буквально в самом сердце Европы, этот, казалось бы, сонный край на своем веку повидал всякое, о чем говорят бесчисленные замки, то тут, то там хмуро взирающие на свои владения с высоты отвесных скал.

Миниатюрный Spartak, убаюкивающий нас в такт дороге, в этих краях и сам выглядит как живое воплощение истории, передвижной памятник социалистического периода. В свое время этот автомобиль, чей прототип был представлен еще в далеком 1955 году на Брюссельском автосалоне, считался едва ли не передовым. В ранних вариантах под индексом 440 купе оснащалось литровым мотором мощностью 40 л.с, главным преимуществом которого, разумеется, была не динамика, а высокая экономичность. В среднем «четыреста сороковой» расходовал 7,7 литра на сто километров пути, что вполне укладывается в современные нормативы. Но главной особенностью конструкции была хребтовая рама – гордость чешских инженеров. Она не только эффективно пропускала через себя карданный вал, но и позволяла реализовать полностью независимую подвеску на поперечных рессорах, что было необычным решением для автомобилей аналогичного класса. Впрочем, несмотря на то, что Spartak позиционировался как народный автомобиль, его цена составляла 27 500 крон при средней чешской зарплате в 1190 крон, что делало приобретение подобного транспортного средства настоящим событием. Успех и востребованность модели поспособствовали тому, что в 1957 году была выпущена версия под индексом 445, оснащавшаяся более мощным 1,2-литровым мотором, выдававшим 45 лошадиных сил.

Всего с 1955 по 1959 год было выпущено 85 тысяч экземпляров данного автомобиля, около 40 процентов из которых уходило на экспорт. Spartak пользовался неплохим спросом в Австрии, ФРГ, Швеции, Норвегии и даже США!

Не все так просто

Но вернемся к нашей гонке. Суть Skoda Historical Rally предельно проста – необходимо пройти несколько этапов за отведенный промежуток времени. За слишком медленное прохождение, равно как и за слишком быстрое, начисляются штрафные баллы. В конце каждого этапа – специальное задание. К примеру, проехать быстрый круг на площадке или спуститься с горки накатом с определенной скоростью. Из навигационных средств – дорожная карта с указанием нужных поворотов. То есть, казалось бы, ерунда: придерживайся средней скорости в 40 км/ч и следи за маршрутом – и вот он, заслуженный подиум. Но все не так просто, когда автомобиль почти вдвое старше тебя.

Поездка на таком раритете, как Skoda Spartak, занятие не для слабаков и требует особых навыков, давно забытых современными водителями. Здесь нет никаких вспомогательных систем, и даже об усилителе руля остается лишь мечтать. Можно накачать мощные бицепсы, как у гладиатора, целый день крутя огромную, но тонкую баранку толщиной с гнутый кохиноровский карандаш. Но есть и другие плюсы – слабая точность и отзывчивость рулевого управления не позволяют разгоняться слишком быстро. Это полезное качество: ввиду того что тормозные механизмы не способны эффективно справляться со своей задачей, чтобы не улететь в кювет, любые действия приходится рассчитывать заблаговременно.

Да чего уж там, чтобы начать движение, недостаточно просто повернуть ключ в замке зажигания. Для начала ключ необходимо вставить, выжать сцепление, потянуть на себя тумблер подсоса, а затем дернуть за соседний рычажок. И быть может, случится чудо и мотор затарахтит цилиндрами. Но чаще всего запуск двигателя занимает не одну и даже не две попытки. На старте второго этапа мы потратили на эту процедуру более пяти минут, в конце концов начав движение «с толкача». Но на этом приключения не закончились. На одном из крутых подъемов наш автомобиль и вовсе заглох на ходу. Видавший виды ручник не сумел справиться с нагрузкой, и мне, как штурману, пришлось выйти из машины, чтобы попридержать ее за корму. Потеряв на этом еще несколько драгоценных минут, всем стало окончательно ясно – с чемпионскими амбициями пора распрощаться.

Данный автомобиль известен под разными именами. Первый прототип автомобиля назывался Orlik, в то время как первые серийные образцы стали называться Spartak. Так как в «Шкоде» планировали продавать продукцию за рубеж, это название посчитали слишком революционным и заменили его числовыми индексами, которые не особенно прижились среди поклонников модели. Фото: Skoda

Если бы старость могла

Оставшуюся часть пути мы решили ехать в свое удовольствие, наслаждаясь маршрутом и до восторга радуя местную ребятню своим необычным видом. И кажется, это было единственным правильным решением. Skoda Spartak давно не мальчик и не способен на равных конкурировать с более молодыми соперниками, среди которых, помимо прочих, затесались два «янгтаймера» – Skoda Garde и Rapid, выпущенные в середине восьмидесятых годов. Амбиции амбициями, но нужно иметь уважение к старческим сединам. Skoda Historical Rally – из тех мероприятий, где важен сам факт участия.

Skoda Spartak