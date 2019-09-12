Saint Petersburg Travel Hub соберет более полусотни регионов страны

Крупнейшее событие мировой туристической отрасли — XXIII сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) — пройдет в Петербурге 9–13 сентября. Ожидается, что в сессии примет участие более 1,5 тыс. делегатов из 158 стран, чтобы обсудить решение глобальных задач, стоящих перед туристической сферой. На одной площадке c сессией UNWTO пройдет и второй тревел-форум Saint Petersburg Travel Hub, который станет местом встречи лидеров туристического сообщества и соберет участников из 57 регионов России.

В рамках деловой программы Saint Petersburg Travel Hub запланировано около десяти дискуссионных сессий и круглых столов по различным направлениям развития индустрии. Эксперты обсудят продвижение туристических возможностей страны, развитие медицинского и оздоровительного туризма, международное сотрудничество в гуманитарной сфере, развитие регионов как туристической дестинации и другие вопросы. Ключевым событием форума 11 сентября станет пленарное заседание «Совершенствование нормативов регулирования в сфере туризма», к участию в котором приглашены представители Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел РФ.

На панельной дискуссии «Развитие комфортной городской среды», которая состоится 12 сентября, специалисты отрасли планируют обсудить роль инфраструктурных проектов в развитии комфортного городского пространства и их значение в продвижении и позиционировании Петербурга как туристического центра мирового уровня и повышение его привлекательности в сфере делового туризма. В качестве спикеров выступят вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич и партнер по устойчивому развитию GDS-Index Ной Жуберт.

Цифровую трансформацию в индустрии путешествий, а также основные тенденции и проблемы цифровизации отрасли участники планируют обсудить на панельной сессии «Цифровизация услуг в сфере туризма. Индустрия 4.0». Среди участников дискуссии генеральный директор Ozon-Travel Михаил Осин, генеральный директор отеля Courtyard by Marriott St. Petersburg Pushkin Якоб Адамов, исполнительный директор событийно-туристического холдинга «Фаворит» Анисия Евдокимова и заместитель генерального директора S7 Airlines Екатерина Дмитрук.

Сессия «Мировой опыт развития внесезонного туризма как ключевой фактор формирования туристской дестинации в природно-климатических, социальных и экономических условиях» предполагает обсуждение мирового опыта развития внесезонного туризма как инструмента развития потенциала региона, а также возможностей его продвижения с учетом климатических условий. В ходе панельной сессии также состоится презентация возможностей представительских офисов Visit Petersburg и туристического бизнеса города.

Региональный аспект

Помимо дискуссионной программы, на форуме запланирована и экспозиционная составляющая: на выставке будут представлены 33 региона России и представители профессиональной отрасли, а также организован стенд дирекции футбольного турнира UEFA Euro-2020.

Уникальные особенности регионов, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции покажут Ярославская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, Иркутская область, Красноярский край, Тюменская область, Новосибирская область, Алтайский край, Московская, Кемеровская, Калужская и Ростовская области.

На едином стенде Дальневосточного федерального округа свои приоритетные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и логистики презентуют Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Сахалинская область и Камчатский край.

Объединенный стенд фонда «Посети Кавказ» позволит изучить туристические и инвестиционные возможности ряда кавказских республик: Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Адыгеи, а также Ставропольского края.

Стенд Северо-Западного федерального округа в составе Калининградской области, Республики Коми, Вологодской, Псковской и Новгородской областей представит межрегиональный туристический проект «Серебряное ожерелье России» — комплекс маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада России.

Транспортные связи

Среди мероприятий форума — дискуссия на тему «Транспорт в туризме», модератором которой выступит глава Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Кирилл Поляков. В рамках развития транспортной инфраструктуры, в том числе и для увеличения турпотока, в настоящее время активно обсуждаются проекты в сфере водного и воздушного сообщений.

Так, оператор петербургского аэропорта Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) рассчитывает, что Министерство транспорта РФ примет решение по режиму «открытого неба» для воздушной гавани к 2020 году. От принятого решения вкупе с введением электронных виз будут зависеть и параметры следующей очереди реконструкции Пулково.

Сейчас у аэропорта нет так называемой «степени воздушной свободы», и авиасообщение с другими странами осуществляется исходя из межправительственных соглашений, наиболее либерализованы в настоящее время перелеты между Петербургом и Германией. Предполагается, что «открытое небо» даст новые возможности для иностранных авиаперевозчиков, в том числе лоукостеров, которые формируют значительный туристический поток.

Впрочем, пока российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний, предложенного ВВСС, и переговоры между оператором Пулково и органами власти по этому поводу продолжаются.

Еще одним транспортным проектом, который может значительно увеличить туристический поток, является запуск новой паромной линии, которая соединила бы Петербург с другими регионами и странами Балтики. В июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума власти Петербурга и компания «Совкомфлот» договорились о реализации проекта по созданию в городе круизно-паромного оператора на базе пассажирского порта «Морской фасад».

Соглашение направлено на развитие морского туризма на Балтике и предполагает, что новая компания организует паромное и круизное сообщение по морю, а на линии выйдут суда под государственным флагом России. Ожидается, что паромная линия свяжет пассажирские порты Петербурга, Хельсинки, Стокгольма и Таллина и строящийся морской порт Пионерский в Калининградской области. Новых данных о ходе реализации проекта пока нет.

Что касается темпов роста туристического потока в целом, то Петербург из года в год продолжает демонстрировать рост: за 2018 год город посетили 8,2 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2017 года, из которых 3,9 млн человек — иностранцы. По итогам текущего года ожидается рост туристического потока еще на 10%, а в перспективе пяти лет — на 25–30%. По оценке городского комитета по туризму, только за счет введения режима электронных виз поток может вырасти до 12 млн туристов в год.

Дмитрий Бычин