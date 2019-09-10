«Искусственный интеллект помогает спасать жизни людей»

12-ти часовая рабочая неделя скоро станет нормой. Сокращение рабочего дня станет возможным за счет развития искусственного интеллекта — такое предсказание сделал основатель корпорации Alibaba Джек Ма на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Стоит ли нам бояться наступления цифровой эры? Какое будущее ждет нас уже скоро? И кого заменит искусственный интеллект Эти вопросы Дмитрий Дризе обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

— В Сбербанке вы отвечаете, в том числе, за развитие проектов, связанных с искусственным интеллектом. У нас, к сожалению, не всегда хорошо разбираются люди в этой теме, и не всегда СМИ воспринимают ее положительно. Как можно вывести эту ситуацию на новый уровень?

— Такой большой вопрос, интересный. Во всех этих разговорах не хватает одной важной детали — позитивного влияния искусственного интеллекта на экономику и на общество. Начнем с экономики. Искусственный интеллект однозначно увеличивает производительность труда, увеличивает валовый внутренний продукт тех стран, которые его внедряют. И чем больше внедряется искусственного интеллекта, тем больше растет благосостояние граждан. Очень важно сказать, что искусственный интеллект — вопреки, кстати, огромному заблуждению — на самом деле создает дополнительные рабочие места. И, по данным Всемирного экономического форума, к 2022 году благодаря искусственному интеллекту будет создано свыше 58 млн дополнительных рабочих мест по всему миру. Надо заметить, что это более квалифицированные рабочие места, а значит, и более высокооплачиваемые.

— Некоторые боятся, видимо, что роботы вытеснят людей…

— Смотрите, это очередная промышленная революция. Три мы уже проходили три, идет четвертая. И всегда менялось орудие производства и, соответственно, люди переквалифицировались. Вспомним, допустим, революцию в сельском хозяйстве: когда-то это была палка-копалка, потом был плуг, потом трактор с комбайном. Люди переучивались, начинали производить больше продукции теми же самыми усилиями. У нации растет благосостояние, человек избавляется от нудной, сложной, неинтересной работы и получает более квалифицированную и более творческую работу и, кстати, более высокооплачиваемую.

— Но, тем не менее, опасение есть: вытеснение ручного труда выгонит людей на улицу.

— Еще раз, люди будут уходить и будут заниматься более интеллектуальным и более высокооплачиваемым трудом. Вот это приносит каждая промышленная революция.

— Что в области искусственного интеллекта интересует Сбербанк? Что вы намерены предложить, какой прорыв продемонстрировать?

— Мы продемонстрируем что-то новое, интересное, когда это будет готово. Мы стараемся не говорить заранее о наших планах. Когда сделаем — тогда обязательно покажем. Но мы ведем исследования по искусственному интеллекту в разных направлениях. Одно из интересных направлений — медицина. Сейчас и в мире, и в нашей стране, к сожалению, достаточно много людей погибает ежегодно от неверного диагноза при инсульте. Вообще, в мире от инсульта ежегодно страдают более 17 млн людей. Очень важно в самые первые часы определить, какой это вид инсульта — ишемический или геморрагический, допустим. И врачи зачастую ошибаются. Неправильно поставленный диагноз почти всегда ведет либо к летальному исходу, либо к серьезным осложнениям у пациента. Наша нейросеть научилась различать виды инсульта в девяти случаях из десяти лучше, чем врач. И таким образом искусственный интеллект помогает спасать жизни людей. Это важное, но лишь одно из множества направлений по развитию искусственного интеллекта, которые нам предстоит вместе делать.

— Но тогда встает еще один вопрос: людей нужно учить работать в новых условиях.

— Начнем с того, что вы уже сейчас работаете с помощью искусственного интеллекта: например, многое из «умной» аппаратуры, которая находится в вашей студии, так или иначе использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта. Но вы задаете совершенно справедливый вопрос — это большая задача, которая стоит перед всеми энтузиастами искусственного интеллекта, перед крупнейшими компаниями. И, допустим, в ноябре этого года мы будем делать серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту — AI Journey, то есть «Путешествие в искусственный интеллект». Мы делаем его вместе с нашими партнерами — крупнейшими компаниями, которые активно развивают это направление. Ожидаем более 10 тыс. участников конференции в Москве и регионах. Очень важно, что мы проводим не только это мероприятие в Москве, но и в других точкам нашей страны — Владивосток, Новосибирск, Томск, Казань, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург. Мы ожидаем более 300 спикеров в области искусственного интеллекта. И, что интересно, у нас там будет большое соревнование и призовой фонд около 3 млн руб.