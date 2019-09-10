Медведев назвал ненормальным, что отношения России и ЕС находятся «на нуле»

Отношения России с Евросоюзом сейчас находятся «на нуле», считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, Москва «может прожить» и без Брюсселя, но сложившаяся ситуация ненормальна. При этом он призвал не преувеличивать важность «группы семи», лидеры которой в этом году обсуждали возможность восстановления формата G8 с Россией.

Взаимоотношения Москвы с Брюсселем господин Медведев прокомментировал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Словакии Марьяном Шарецем в Москве. Российский премьер-министр заявил, что не Россия разрушила отношения с ЕС, и «не нам их восстанавливать».

«Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально. Посмотрим, готово ли новое руководство Европейской комиссии какие-то меры предпринять для нормализации»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Дмитрий Медведев уточнил, что если России поступит официальное предложение вернуть формат «большой восьмерки», то она его рассмотрит. При этом премьер убежден, что сейчас такие «ограниченные по составу участников форматы» не способны принимать существенные решения. «Странно слышать, когда наши партнеры говорят, что "если Россия исправится, вас в этот формат вернем". По-моему, президент Трамп правда сказал правильную вещь: "Так надо спросить у России, а надо ли это ей"», — сказал премьер-министр (цитата по «Интерфаксу»).

Он также призвал не «надувать избыточно» формат «группы семи». «Совершенно очевидно, что в этом формате обсуждаются совершенно локальные вещи, наверное, как и раньше, обсуждаются с заинтересованными сторонами»,— убежден господин Медведев, которого цитирует ТАСС.

Напомним, Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма. Восстановить формат «восьмерки» в этом году предложил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступили против. По итогам саммита G7 лидеры группы признали необходимость укрепления сотрудничества с Россией. При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано. Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. Кремль считает более предпочтительным формат G20.

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