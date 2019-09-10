Рост продаж квартир на рынке недвижимости Анапы составил 73%

В 2018 году на первичном рынке Анапы было продано 10,1 тыс. квартир. Такие данные приводит агентство Macon. За восемь месяцев текущего года их количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 32%.

В целом в 2018 году количество сделок по купле-продаже квартир на первичном рынке недвижимости Анапы выросло по сравнению с 2017 годом на 73%. В расчете на 1 тысячу постоянного населения показатель составил 52 сделки, что оценивается как очень высокое значение.

Эксперты Macon объясняют это тем, что планировочные решения, а также площади квартир и общие бюджеты покупки стали в большей степени соответствовать потребительским предпочтениям потенциальных покупателей.

Сейчас на первичном рынке Анапы на продажу выставлено 6,5 тыс. квартир и апартаментов. Наиболее выражен дефицит в стандартном жилье и жилье комфорт-класса. На них приходится до 97% всех сделок. Средневзвешенная стоимость квартир в новостройках выросла на 28% и составила 63,6 тыс. руб. за кв. м. Это максимальное значение за последние несколько лет.

«Самый стремительный рост показали цены на квартиры стандартного класса, за год они увеличились на 33% до 57,8 тыс. руб. за кв. м. До конца года цены будут расти в таком же темпе, однако в трехлетней перспективе ежегодный прирост станет снижаться до 3,5%-5%» – комментирует генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько.

По прогнозам аналитиков удовлетворить текущий уровень спроса и кардинально изменить ситуацию сможет лишь выход крупных проектов с доступными квартирами или апартаментами, что прогнозируется не ранее 2020-2021 годов. Именно на этот период планируется выход более чем 20 проектов с объемом предложения порядка 7,7 тыс. квартир.

Дмитрий Михеенко