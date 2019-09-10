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Фарида Мухаметшина планируют выдвинуть на пост спикера Госсовета Татарстана

Лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин вновь может стать спикером Госсовета. Его кандидатура будет предложена на голосование новому составу парламента. «Буду ли я предлагать свою кандидатуру? Это разумно предложить свою кандидатуру, как партии, получившей большинство. Она претендует на все посты»,— сказал господин Мухаметшин «Ъ-Казань».

Он подчеркнул, что решение будет приниматься на партийной конференции, где также будут предложены кандидатуры на посты вице-спикер и глав комитетов. «Потом вопрос будет решать уже парламент республики»,— пояснил господин Мухаметшин.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» получила 72,4%. По партспискам в парламент также прошла КПРФ с 10,7%.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"


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