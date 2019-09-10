10 сентября, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Депутата из Удмуртии в третий раз задержали пьяным за рулем

Депутата совета депутатов МО «Мишкинское» Шарканского района Андрея Широбокова в третий раз задержали за пьяную езду. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. За это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Установлено, что Андрей Широбоков уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения в ноябре 2018 года и в мае 2019 года. В первом случае ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб. и лишили прав на полтора года. Во втором случае его также лишили прав на полтора года и назначили наказание в виде обязательных работ. Соответствующий приговор вынес Воткинский райсуд 9 июля 2019 года.

Несмотря на это, 24 июля Андрея Широбокова вновь задержали за пьяную езду. За это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Тренды

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя