Депутата из Удмуртии в третий раз задержали пьяным за рулем

Депутата совета депутатов МО «Мишкинское» Шарканского района Андрея Широбокова в третий раз задержали за пьяную езду. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. За это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Установлено, что Андрей Широбоков уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения в ноябре 2018 года и в мае 2019 года. В первом случае ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб. и лишили прав на полтора года. Во втором случае его также лишили прав на полтора года и назначили наказание в виде обязательных работ. Соответствующий приговор вынес Воткинский райсуд 9 июля 2019 года.

Несмотря на это, 24 июля Андрея Широбокова вновь задержали за пьяную езду. За это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.