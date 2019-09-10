В игорной зоне на Алтае построят развлекательный комплекс за 3,5 млрд рублей

Власти Алтайского края поддержали проект строительства в игорной зоне «Сибирская монета» многофункционального развлекательного комплекса с казино. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб. Приступить к строительству планируется в 2020 году.

Инвесторы проекта Алексей Сакварелидзе и Антон Быков сообщили, что на первом этапе будет строиться слот-зала на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. В 2021-2023 годах начнется возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса на 150 номеров составит около 10 тыс. кв. м. Реализация этого этапа займет два года. На третьем этапе будет построено казино площадью 5 тыс. кв. м, а также зоны отдыха.

Алексей Сакварелидзе является владельцем 30% в ООО «Алти», которое реализует в «Сибирской монете» проект гостинично-развлекательного комплекса, включающего казино Altai Palace, открытое в 2014 году. «Сибирская монета» находится в 280 км от Барнаула, в селе Нижнекаянча, ее площадь составляет 2,3 тыс. га. В зоне пока работает только одно казино.

Как в «Алти» менялся состав владельцев — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Алти» меняет фишки»

Оксана Павлова