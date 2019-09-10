На торги выставлена икона, принадлежавшая убийце пермского бизнесмена

ООО «Биотопливо Запад», официальный организатор торгов по продаже арестованного имущества должников в Прикамье, объявило о необычном выставленном лоте — иконе «Богоматерь Казанская с двумя избранными Святыми на полях». В сети Интернет содержатся сведения о том, что икона написана в XIX веке. Стоимость лота — 1,3 млн руб. Торги намечены на 7 октября.

В материалах продавца указано, что икона является арестованным имуществом Смирнова Е. Б. В картотеке исполнительных производств пермских физлиц есть сведения только об одном должнике с такими инициалами — Евгении Борисовиче Смирнове.

Согласно данным ФССП, в начале года краевой суд выдал четыре исполнительных листа на общую сумму 7 млн руб. Основанием стало судебное решение о взыскании морального вреда с должника, причиненного преступлением.

Напомним, в июле 2018 года Пермский краевой суд признал пермского предпринимателя Евгения Смирнова и его подельника Александра Черемисова виновными в двух убийствах: бизнесмена Фарита Валеева, а также супруги Смирнова. Охранное агентство господина Смирнова оказывало господину Валееву услуги по охране имущества. Фарит Валеев пропал в октябре 2015 года, его тело обнаружили в Каме спустя почти год со следами ножевых ранений.

Суд приговорил Евгения Смирнова к 19,5 года в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Суд также взыскал с господина Смирнова компенсацию морального вреда в пользу четырех потерпевших в размере 7 млн руб.

В рамках гражданских исков было обращено взыскание на имущество господина Смирнова Е. Б.: денежные средства в ПАО «Сбербанк России» и указанную икону.