«Я прекрасно понимал, что, если Петр Порошенко выиграет выборы, я буду сидеть и дальше»

Главный редактор агентства «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными, в понедельник дал пресс-конференцию в Москве. Вместе с ним пришел и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который в субботу встречал коллегу в аэропорту. “Ъ” собрал самые яркие высказывания обоих спикеров о прошедшем обмене.

О смене власти на Украине

Журналист Кирилл Вышинский начал свое выступление с благодарности политическому руководству России и лично президенту Владимиру Путину. «Он первый из крупнейших политических лидеров заявил, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя»,— сказал он. Второй спикер, Дмитрий Киселев, предложил также поблагодарить нового президента Украины Владимира Зеленского, «потому что при Порошенко (экс-президенте Украины Петре Порошенко.— “Ъ”) это было бы невозможно». Господин Вышинский согласился с коллегой. «Нет смысла скрывать, что это политическая история,— сказал он.— И я прекрасно понимал, что, если Петр Порошенко выиграет выборы на Украине, я буду сидеть и дальше, а если проиграет, то в моей судьбе возможны изменения, на которые я рассчитываю». Господин Вышинский также заявил, что голосовал на президентских и парламентских выборах на Украине (31 марта и 21 июля) и отдал свой голос против бывшего президента и его партии.

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Об отказе от обмена

Во время ареста Кирилл Вышинский твердо отказывался участвовать в процедуре обмена. Поэтому, когда он оказался в самолете 7 сентября, могло сложиться впечатление, что он пошел наперекор своим убеждениям. Но на пресс-конференции журналист объяснил это иначе. «Было очень много вопросов, как я оказался на борту этого самолета,— сказал он.— Как в цирке, расскажу секрет фокуса. Я вышел из здания апелляционного суда 27 августа. Меня ничего в моих передвижениях не ограничивало. У меня был билет на 28-е число в Москву». «Прямого авиасообщения нет, мы договорились увидеться в Минске, и я купил билет туда»,— вступил Дмитрий Киселев. «Но раздался телефонный звонок,— продолжил Кирилл Вышинский.— Звонила Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ.— “Ъ”). Она сказала: ''Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая. Что надо как-то ее укрепить. Чтобы (у украинских властей.— “Ъ”) не возникло шальной мысли, что ты сел в самолет и дальше можно ничего не делать, задержись, пожалуйста, и прилети со всеми. Чтобы это был некий знак, что все обязательства будут исполнены''. Поскольку просьба была, я эту просьбу выполнил».

О разном освещении обмена в России и на Украине

Как отметили многие мировые СМИ, включая “Ъ”, в Москве и Киеве освобожденных встретили по-разному. К украинцам в аэропорт Борисполь приехали близкие люди и президент Владимир Зеленский, в то время как в московском аэропорту Внуково-2 освобожденных ждали только съемочная группа канала «Россия-1» и Дмитрий Киселев. Кирилл Вышинский, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил, что это не так уж важно.

«Когда я посмотрел украинскую картинку, я поймал себя на мысли, что с украинской стороны из самолета выходили люди призывного возраста, мужчины,— сказал господин Вышинский.— А со мной в самолете летели женщины, старики хорошо за 60. Эти люди были с баулами, в немарких спортивных брюках и майках. Я точно понимал, из каких коридоров они вышли. Я не уверен, что пиар как-то соотносится со словом ''гуманизм''. С моей точки зрения, освобождение людей, которые были рядом со мной,— точно акт гуманизма, за который боролись. А мужчины призывного возраста, в том числе военные, понимают, какая ответственность на них лежит, когда они совершают какие-то действия».

«Может, в чем-то — в пиаре — и проиграли. Но выиграли в главном — в том, что эти люди на свободе»,— подытожил Кирилл Вышинский.

О присоединении Крыма к России и медали за это

Во время обыска в мае 2018 года Служба безопасности Украины обнаружила у Кирилла Вышинского медаль «За возвращение Крыма». И он сам, и российские власти в течение всего времени ареста остерегались комментировать эту тему — видимо, чтобы не усугубить ситуацию. Однако в беседе с “Ъ” господин Вышинский впервые высказался на этот счет подробно.

«У меня есть государственные награды Российской Федерации,— признался, отвечая на еще один вопрос “Ъ” Кирилл Вышинский.— Я получил их за свою журналистскую деятельность. Я считаю, что в чем-то я это заслужил, в чем-то это большой аванс. Если говорить об этих наградах, этим мне больше всего пеняют на Украине, то я хотел бы показать обвинительный акт, в котором эти награды в качестве предъявленной мне вины не упоминаются. То есть у государства Украина по этому поводу претензий нет. А этими наградами я горжусь. Потому что за почти двадцатилетнюю деятельность на Украине у меня наград не было. Никаких».

Комментируя сам факт присоединения Крыма к России, господин Вышинский назвал это историческим выбором жителей полуострова. «Мне кажется этот выбор справедливым по одной простой причине,— сказал журналист.— Я читал в Херсоне книжку, которая была в камере на тюремной полке,— ''Фаворит'' Валентина Пикуля. Вторая часть этого романа как раз посвящена освоению Новороссии: 1774–1778 годы. Тогда Крым и Новороссия осваивались Россией. Крым входил в состав Украины де-юре чуть больше 60 лет, а независимой Украины — 23. Поставьте на весы 200 и 27. Тогда вопрос, почему эти люди сделали такой выбор, отпадет сам по себе».

О зенитчике Владимире Цемахе

Кроме журналиста Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова важным фигурантом прошедшего в субботу обмена был бывший зенитчик из самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, который считается важным свидетелем по делу о крушении Boeing MH-17. О нем высказались оба спикера.

«Я видел Цемаха один раз — на протяжении часа, когда мы летели вместе в самолете,— сказал господин Вышинский.— Больше я ничего о нем не знаю. Только то, что было в СМИ. Нормальный, живой человек. Мужчина в летах в белой футболке и спортивных штанах. Открытый, улыбчивый».

«Цемах допрошен на Украине всеми, кто хотел,— сказал, в свою очередь, Дмитрий Киселев.— Я бы не переоценивал его роль и не говорил, что он такой особый человек. Если бы он имел какую-то особую ценность, никогда бы его не отпустили».

Кирилл Кривошеев