Министром промышленности Челябинской области станет Павел Рыжий

В правительстве Челябинской области утвердили кандидатуру главы воссоздаваемого министерства промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области. Им станет бывший вице-губернатор Челябинской области Павел Рыжий. Он набрал наибольшее количество баллов в открытом конкурсе по выбору министра, сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Финальное собеседование с Павлом Рыжим состоялось 5 сентября. Он будет назначен министром на этой неделе. Сейчас обязанности главы регионального минпрома временно исполняет Ирина Акбашева. Ранее она была первым заместителем министра экономического развития региона.

Павел Рыжий при первом губернаторе Челябинской области Вадиме Соловьеве работал в комитете экономики администрации Челябинской области, затем возглавлял фонд имущества области, территориальное управление Фонда имущества Российской Федерации. С июля 2010 по ноябрь 2012 года Павел Рыжий был заместителем губернатора Михаила Юревича.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий начнет работать в Челябинской области с сентября. Согласно утвержденной структуре, в ведомстве будут работать 55 человек. Курирует воссоздание ведомства вице-губернатор Егор Ковальчук. Для замещения вакантной должности министра был объявлен открытый конкурс.