На борту экстренно приземлившегося в Нижнем Новгороде самолета скончался пассажир

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в нижегородском аэропорту Стригино сдля оказания скорой медицинской помощи 63-летнему пассажиру 9 сентября в 10:06. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Приволжской транспортной прокуратуре, мужчина почувствовал себя плохо во время полета, и на момент восхождения на борт реанимации пассажир скончался. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

После экстренного приземления рейс СУ 1701 вылетел из Стригино в Москву, Шереметьево.

Анастасия Еремина