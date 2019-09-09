Песков объяснил, почему Путин не встретил возвращенных Украиной россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не приехал встречать россиян, вернувшихся в рамках обмена с Украиной. Обмен состоялся в субботу, 7 сентября, обе страны получили по 35 человек. На Украине встречать своих сограждан приехал президент Владимир Зеленский. Россиян во Внуково встретил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По словам господина Пескова, «в целом это не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт»,— заявил представитель Кремля.

Напомним, в Россию, в частности, вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Господин Вышинский позднее заявил, что то, как встречали своих граждан власти обеих стран, «имеет второстепенное значение».

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

На Украину в числе прочих вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Владимир Зеленский после обмена сказал, что теперь важно заняться разведением войск на Донбассе.

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

О том, что писали зарубежные СМИ об обмене заключенными между Россией и Украиной,— в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».