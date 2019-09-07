Зеленский рассказал о дальнейших планах после обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дальнейших действиях после обмена пленными с Россией. Один из основных пунктов — разведение войск на Донбассе.

«Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом — разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны»,— сказал господин Зеленский в аэропорту Борисполь (цитата опубликована на сайте украинского президента). Следующий этап и наиболее важный этап, по его словам, — это возвращение территорий.

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7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

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Об обмене пленными — в материале «Россия и Украина обменялись 35 на 35».