Вышинский прокомментировал освещение обмена в России и на Украине

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом главред «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский признал разницу в освещении обмена заключенными, который Россия и Украина провели в субботу. Отвечая на вопрос “Ъ”, не считают ли они, что украинская медиакартинка была более выигрышной и эмоциональной благодаря тому, что в киевский аэропорт Борисполь пригласили родственников освобожденных, а во Внуково-2 — нет, он заявил, что это имеет второстепенное значение.

«Может быть, в чем-то — в пиаре — мы (Россия.— “Ъ”) и проиграли, но выиграли в главном»,— заявил “Ъ” господин Вышинский. «Главным» он назвал тот факт, что «из украинского самолета выходили люди призывного возраста, мужчины», в то время как из российского — «женщины, старики хорошо за 60». «Я уже был на свободе, успел переодеться, побриться. А эти люди были с баулами, в немарких спортивных брюках, майках. Была женщина с трясущимися руками, у которой, похоже, сахарный диабет. А теперь эти люди вернутся к родственникам, смогут получить медицинскую помощь, которая будет точно лучше, чем в тюрьме,— сказал он.— А мужчины призывного возраста, особенно военные, должны понимать ответственность за свои действия».

Также Кирилл Вышинский впервые прокомментировал свое награждение медалью «За возвращение Крыма», которую у него обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска. «Да, у меня есть награды Российской Федерации,— заявил господин Вышинский.— Я их получил за журналистскую деятельность. В чем-то я их заслужил, в чем-то это большой аванс. Более чем за 15-летнюю деятельность на Украине у меня наград не было, поэтому российскими я горжусь». Он добавил, что у Украины «по этому поводу претензий нет» — в обвинительном акте, составленном украинской прокуратурой, этот факт не упоминается.

Кирилл Кривошеев