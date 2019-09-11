Игра на интерес

В 2018 году выросла популярность не только сборной России по футболу, но и национального чемпионата, следует из данных «Лиги ставок». Количество ставок на матчи Российской премьер-лиги превысило показатели других национальных лиг, в том числе испанской, английской, итальянской и немецкой. В целом же футбол остается самым прибыльным спортом для клиентов букмекеров: именно на это направление приходятся рекордные выигрыши. Однако компании подчеркивают, что игрокам не стоит рассматривать пари как способ заработка, а следует относиться к ставкам исключительно как к развлечению.

Футбол остается самым популярным видом спорта у клиентов букмекерских компаний: именно на этот вид спорта приходится наибольшее число пари. У «Лиги ставок» доля футбола в общем объеме ставок достигает 48,9%, на втором месте стоит теннис — 12,58%, далее идут баскетбол — 11,84% — и хоккей — 11,22%. Самой популярной футбольной лигой в компании называют Российскую премьер-лигу (РПЛ). В 2018 году объем ставок на матчи РПЛ превысил все национальные чемпионаты: испанскую Примеру — на 20%, Английскую премьер-лигу — на 24%, итальянскую серию А — на 57%, немецкую Бундеслигу — на 60%.

У «Олимпа» основной объем ставок также приходится на футбол, подтверждают в компании. Баскетбол, хоккей, теннис набирают популярность в зависимости от того или иного чемпионата и турнира, бывает, что растет объем ставок на поединки UFC и MMA, говорят в «Олимпе». В «Лиге ставок» добавляют, что после победы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 в разы увеличилось количество ставок на этот вид спорта.

Популярность футбола подтверждают и данные отрасли о крупных выигрышах. У BingoBoom с начала 2019 года рекордный выигрыш составил около 2 млн руб. Клиент заключил экспресс-пари на 300 руб. на различные футбольные события. Экспресс-ставка производится минимум на два невзаимосвязанных результата. Общий коэффициент рекордного экспресса составил 6400 (на этот показатель ставка клиента умножается в случае выигрыша). Пользователь делал ставки не только на исходы, но и на двойной шанс, отмечают в компании, то есть можно было заложить два результата, например, выигрыш первой команды или ничья. Кроме того, пользователь установил тотал больше 2,5 (общее количество голов обеих команд) в нескольких матчах.

У «Лиги ставок» крупнейший выигрыш в истории российского букмекерства произошел в марте 2017 года: тогда компания выплатила рекордную для всего рынка сумму 28,8 млн руб. Ставка также пришлась на футбол: житель Сибири заключил экспресс-пари на исходы 12 матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Российской футбольной премьер-лиги, точно назвав победителей всех встреч. Во время чемпионата мира рекорд был не таким громким: «Фонбет» выплатил 15 млн руб. клиенту, поставившему 2,9 млн руб. на победу Франции.

В среднем же игроки получают, конечно, гораздо меньше. Так, у «Лиги ставок» средний выигрыш по ставке достигает 1 тыс. руб. при средней сумме пари 775 руб. Эксперты советуют болельщикам перед заключением пари ознакомиться со спортивной статистикой, аналитикой, прогнозами на матч, прогнозами на матч и только после этого делать выбор в сторону одного из исходов.

В «Олимпе» также отмечают, что ставки на спорт, в отличие от, например, казино,— это хобби и аналитическая интеллектуальная игра, в которой пользователь изучает статистику, составы команд, состояние игроков. Главное в ставках на спорт — это эмоции, а не выигрыш, настаивают в компании, и если это осознавать, то ставки на спорт будут приносить положительные эмоции. Решающий фактор в выигрыше — разбирается ли игрок в спорте, поскольку в случае с букмекерами (и особенно с крупными пари) нет слепого случая или фарта — только анализ и логика.

Елизавета Макарова