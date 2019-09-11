Закон для всех

Российский букмекерский рынок вырос в 2018 году на 70%, однако его объем пока отстает от ведущих мировых рынков. При этом европейские и азиатские страны часто ограничивают букмекеров куда жестче, чем это делают законодатели в России.

Несмотря на опережающие темпы развития рынка, российским букмекерам пока далеко до западных. Например, в России сейчас играют на деньги около 13,2 млн жителей, или 11% населения старше 18 лет, следует из данных «Рейтинга букмекеров». В Великобритании же в азартных играх на деньги регулярно участвуют не менее 26 млн человек, или 48% жителей страны старше 16 лет. В 2017 году в США только в штате Невада на спорт было поставлено почти $5 млрд. А в той же Великобритании совокупный объем ставок почти достиг $20 млрд, следует из отчета Комиссии по азартным играм Великобритании. В Великобритании базируется и самый крупный букмекер — компания Bet365 с мировым оборотом почти €53 млрд. В 2017 году Bet365 стала вторым по величине налогоплательщиком страны, заплатив €156 млн. И эта цифра ничто по сравнению с объемом ставок на нелегальном букмекерском рынке, который, по оценке The New York Times, колеблется от десятков до сотен миллиардов долларов.

По данным аналитиков из H2 Gambling, мировой рынок ставок в целом увеличился в 2018 году всего на 8%. По прогнозам компании Technavio, до 2022 года рост будет стабильно на схожем уровне — 8,7% ежегодно. В той же Technavio подсчитали, что мировой оборот ставок на спорт к 2022 году достигнет $370 млрд. На онлайн-сегмент приходится менее половины, или 40% от общего объема мировой выручки.

При этом зарубежные букмекеры часто находятся под гораздо более жестким, чем в России, законодательным регулированием. Например, в Дании операторы ставок выплачивают в бюджет 20% доходов от заключения пари. Германия выдала всего 20 букмекерских лицензий для работы в офлайне, и еще одна компания получила возможность принимать ставки в интернете. Франция практически не лицензирует зарубежных операторов, а из Польши три года назад многие иностранные букмекеры ушли сами — после повышения налогов. Власти Камбоджи в августе объявили о приостановке лицензирования новых участников рынка, разрешения же действующих операторов не будут продлены после срока окончания. В Китае за пределами Гонконга и Макао ставки запрещены, за исключением государственной спортивной лотереи, и она приносит в бюджет $30 млрд в год, писал «Рейтинг букмекеров».

Елизавета Макарова, Егор Сонин