ABI PRODUCT Проект по созданию роботизированного склада готовой продукции под управлением новейшей версии SAP S/4HANA EWM для повышения эффективности, производительности, надежности, гибкости в складской логистике

Основанный более 20 лет назад холдинг ABI Product сегодня является одной из крупнейших в России мясоперерабатывающих компаний. Холдинг управляет масштабным производством и ежедневно обеспечивает продукцией более 100 тыс. магазинов в 76 регионах России и ближнего зарубежья. В состав холдинга входит 5 заводов: «Стародворские колбасы», «Восходящая звезда», «Мясная галерея». В портфель брендов компании входят торговые марки: «Стародворье», «Вязанка», «Горячая штучка», «Славница», «Ядрена копоть».

Название – «АБИ Продакт»

Количество сотрудников – более 6 тыс. чел.

Отрасль – пищевая промышленность

Выручка (2017) – 2,76 млрд руб.

Головной офис – Владимир, Россия

Адрес сайта – www.abiproduct.ru

Бизнес-симптомы, послужившие причинами для старта проекта

Внутренние факторы: интенсивный рост товарооборота требовал постоянного увеличения складских мощностей, для обеспечения потребности использовались собственные и арендованные площади. Отгрузка готовой продукции производились с разных складов, зачастую имела 2 точки загрузки автотранспорта. Складские процессы напрямую зависели от человеческого фактора.

Внешние факторы: расширение географии сетевых клиентов, короткие сроки годности продукции, высокая оборачиваемость складов, разные требования маркировки для клиентов разных регионов, уникальный требования отдельных клиентов, несколько вариантов документооборота, высокие требования по интеграции с ГИС Меркурий. Все указанные факторы непосредственно влияют на стоимость логистики.

Повышение операционной эффективности в том числе во многом зависит от уровня развития и устойчивости процессов логистики компании, так как доля затрат имеет значимую часть. Поэтому для достижения целевых показателей по объемам продаж, производительности складов и удельным затратам принято решение действовать через строительство нового единого складского комплекса и автоматизацию управления складскими процессами. Для перехода от децентрализованной к централизованной системе доставки клиенту с выполнением всех требований регулирующих органов потребовалось создать централизованную логистическую платформу на базе SAP S/4HANA EWM. На основе тендера с участием нескольких подрядчиков было выбрано решение SAP Extended Warehouse Management.

Задача

Строительство нового роботизированного единого складского комплекса и автоматизация управления складскими процессами на базе SAP S/4HANA EWM.

Решения SAP

SAP S/4HANA EWM

SAP Extended Warehouse Management

Важнейший фактор, от которого зависел успешный запуск автоматизации, – вовлечение ключевых сотрудников в проектирование и реализацию решений, пользователи с самого начала были глубоко погружены в проект. Благодаря слаженной работе проектной команды ключевых сотрудников ABI Product и SAP удалось достигнуть успешного внедрения автоматизации.

Результат

Запущен единый центральный склад готовой продукции, объединяющий товарооборот всех производственных площадок и доставку до клиентов, автоматизация высочайшего уровня управляет не только сотрудниками, но и роботизированной техникой.

Показатели эффективности проекта