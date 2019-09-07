«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы

Появление запаха газа в некоторых районах Москвы может быть связано с его повышенным одорированием, сообщили в «Мосгазе». Одорирование — это придание бытовому газу резкого аромата. Этот процесс осуществляется на газораспределительных станциях за городом.

«На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа»,— приводит «РИА Новости» сообщение предприятия.

В «Мосгазе» утверждают, что угрозы для населения нет, и ситуация находится на оперативном контроле. «Абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных, не связанных с утечкой природного газа заявок»,— добавили на предприятии.

Напомним, в декабре и январе в России произошло несколько взрывов бытового газа в жилых домах. В частности, в Магнитогорске из-за взрыва рухнул подъезд десятиэтажного дома, погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области были разрушены два верхних этажа, погибли пятеро. После этого в Москве прошла внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения. Минстрой заявил, что установка газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа, обойдется в 300 млрд руб.