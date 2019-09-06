Против 18-летнего жителя Татарстана возбудили уголовное дело за покупку препарата для роста мышц

В Татарстане 18-летний молодой человек, купивший препарат для роста мышц, стал фигурантом уголовного дела, передает пресс-служба Татарстанской таможни.

Подозреваемый получил посылку с препаратом из Белоруссии в отделении почтовой связи, после чего его задержали. Как показала экспертиза, это оказался препарат «Данабол». В его составе обнаружены сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон) и «Стромбафорт», содержащий в составе другое сильнодействующее вещество станозолол. Вещества находятся в списке сильнодействующих веществ, который был утвержден постановлением российского правительства.

Уголовное дело в отношении молодого человека открыто по факту контрабанды сильнодействующих веществ (ч.1 ст. 226.1 УК РФ). За это ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

"Ъ-Казань"