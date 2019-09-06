Минобороны РФ отсудило у «Северной верфи» неустойку по контракту

Минобороны РФ отсудило у петербургского судостроительного завода (СЗ) «Северная верфь» неустойку в размере 155,7 тыс. рублей за несвоевременно выполненный контракт по строительству корветов проекта 20380.

Как сообщает ТАСС, исковые требования Минобороны составляли 693,4 млн рублей. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования министерства частично, в размере 0,02% от заявленного иска.

Поясним, что речь идет о контракте 2016 года на обслуживание корветов данного проекта. По данным на 2015 год, в составе Балтийского флота числились четыре корвета проекта 20380: «Стерегущий» (принят в 2008 году), «Сообразительный» (2011), «Бойкий» (2013), «Стойкий» (2014). Все они были построены на «Северной верфи».