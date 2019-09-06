ГК «Дело» ввела в эксплуатацию глубоководный причал

Группа компаний «Дело», принадлежащая Сергею Шишкареву, ввела в эксплуатацию глубоководный причал №38 в Юго-Восточном грузовом районе порта Новороссийск. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 125 млн долларов.

Строительство причала было завершено в июле 2019 года, после окончания всех пуско-наладочных работ высокотехнологичной техники производства компании ZPMC. Для нового глубоководного контейнерного причала были доставлены три крана STS, четыре подъемника RTG и два ричстакера.

Пресс-служба ГК «Дело» сообщает, что причал № 38 не имеет аналогов на черноморском побережье. Он способен принимать океанские контейнеровозы до 10 000 TEUs. В результате ввода в эксплуатацию глубоководного причала, пропускная способность контейнерного терминала Группы «Дело» увеличилась до 700 000 TEUs.

«Причал №38 на контейнерном терминале «НУТЭП» - это не только дополнительные пропускные способности для нашего глубоководного терминала в Новороссийске, но и усиление транспортного потенциала на Юге России»,- сказалпрезидент Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

Елена Рыжкова