В Удмуртии могут увеличить тариф за вывоз мусора

Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии подал заявку в минстрой региона, где предложил увеличить тариф за вывоз мусора на 4% в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин отметил, что такая процедура осуществляется регулируемыми организациями ежегодно, но говорить о увеличении тарифа пока преждевременно. «Цифра, которую заявляет регоператор, базовая. Мы будем проверять обоснованность всех расчетов. В прошлом году регоператор просил 166 руб., минстрой утвердил 98,48 руб. для многоквартирных домов и 95,20 руб. для частного сектора. Мы четко понимаем, что тариф будет корректироваться с учетом открытия полигона в Сарапуле. Планируется изменение территориальной схемы, сокращение транспортного плеча, а значит, снижение затрат на перевозку. Все это будет тщательно проанализировано и учтено в расчете тарифа»,— отметил господин Сурнин. Сам тариф на 2020 год должен быть установлен до 20 декабря.