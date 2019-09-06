Как меняется статистика самоубийств

Суицид остается одной из серьезнейших общественных проблем, затрагивающих страны всего мира, однако показатели суицида (число самоубийц на 100 тыс. человек) постоянно изменяются. В то время как в некоторых странах, включая США, они растут, в большинстве стран наблюдается общий спад по этому показателю — и в России тоже.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), значительное число стран просто не собирает детальную информацию и статистику по самоубийствам. Данные, представленные здесь, были собраны ВОЗ, а также Центром по контролю и профилактике заболеваний США и Институтом показателей и оценки здоровья.

Показатели суицида в 2017 году (по 2018 и 2019 годам статистики еще не имеется) сильно варьируются. Они особенно высоки в некоторых странах Восточной Европы и Африки и необычайно низки на Среднем Востоке и в Индонезии. Самый высокий показатель сохраняет за собой Гренландия (51,1), но и там в то же время обстановка довольно быстро улучшается. Также довольно высокие показатели в Лесото (31,7), Литве (28,0) и Зимбабве (26,4).

Россия занимает в этом рейтинге восьмое место с показателем 25,1.

В топ-5 стран, где суицид едва ли случается, вошли Кувейт (2,5), Антигуа и Барбуда, Оман (по 2,9), Саудовская Аравия (3,0), Сирия (3,1).

В США, где статистика суицида ведется довольно подробно, в 2017 году было зафиксировано, что 51% самоубийств совершалось при помощи огнестрельного оружия, которое уже не первый год является наиболее распространенным способом покончить с собой. Кроме того, по другой статистике, более 57% смертей от огнестрельного оружия в США в 2017 году были именно самоубийства (приблизительно 24 тыс. человек).

Некоммерческая организация «Кампания Бренди», ревнитель жесткого контроля над владением и ношением оружия, оценивает отдельные штаты Америки по соблюдению законов о безопасности оружия (имеются в виду проверки бэкграунда, умения обращаться с оружием) и по требованиям на ношение оружия, которые предъявляются желающим иметь оружие гражданам, а также и по другим параметрам. И те страны, у которых «Бренди-показатели» ниже, зачастую имеют более высокие показатели суицида от огнестрельного оружия.

Кроме того, по сравнению с прочими возрастными группами, молодые люди совершают самоубийства, как ни странно, реже. Также, по мировой статистике, мужчины более склонны покончить жизнь самоубийством, чем женщины. К примеру, в России совершают суицид приблизительно 45 мужчин на 100 тыс. человек, женщин же — лишь 8–9.

Геннадий Личинский