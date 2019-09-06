07 сентября, суббота
Войти в профиль
Наука

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: DPA / TASS

Как меняется статистика самоубийств

Россия не занимает лидирующих позиций

от

Суицид остается одной из серьезнейших общественных проблем, затрагивающих страны всего мира, однако показатели суицида (число самоубийц на 100 тыс. человек) постоянно изменяются. В то время как в некоторых странах, включая США, они растут, в большинстве стран наблюдается общий спад по этому показателю — и в России тоже.


По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), значительное число стран просто не собирает детальную информацию и статистику по самоубийствам. Данные, представленные здесь, были собраны ВОЗ, а также Центром по контролю и профилактике заболеваний США и Институтом показателей и оценки здоровья.

Показатели суицида в 2017 году (по 2018 и 2019 годам статистики еще не имеется) сильно варьируются. Они особенно высоки в некоторых странах Восточной Европы и Африки и необычайно низки на Среднем Востоке и в Индонезии. Самый высокий показатель сохраняет за собой Гренландия (51,1), но и там в то же время обстановка довольно быстро улучшается. Также довольно высокие показатели в Лесото (31,7), Литве (28,0) и Зимбабве (26,4).

Россия занимает в этом рейтинге восьмое место с показателем 25,1.

В топ-5 стран, где суицид едва ли случается, вошли Кувейт (2,5), Антигуа и Барбуда, Оман (по 2,9), Саудовская Аравия (3,0), Сирия (3,1).

В США, где статистика суицида ведется довольно подробно, в 2017 году было зафиксировано, что 51% самоубийств совершалось при помощи огнестрельного оружия, которое уже не первый год является наиболее распространенным способом покончить с собой. Кроме того, по другой статистике, более 57% смертей от огнестрельного оружия в США в 2017 году были именно самоубийства (приблизительно 24 тыс. человек).

Некоммерческая организация «Кампания Бренди», ревнитель жесткого контроля над владением и ношением оружия, оценивает отдельные штаты Америки по соблюдению законов о безопасности оружия (имеются в виду проверки бэкграунда, умения обращаться с оружием) и по требованиям на ношение оружия, которые предъявляются желающим иметь оружие гражданам, а также и по другим параметрам. И те страны, у которых «Бренди-показатели» ниже, зачастую имеют более высокие показатели суицида от огнестрельного оружия.

Кроме того, по сравнению с прочими возрастными группами, молодые люди совершают самоубийства, как ни странно, реже. Также, по мировой статистике, мужчины более склонны покончить жизнь самоубийством, чем женщины. К примеру, в России совершают суицид приблизительно 45 мужчин на 100 тыс. человек, женщин же — лишь 8–9.

Геннадий Личинский


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя