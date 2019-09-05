Компания бывшего главы Росгосцирка планирует построить дельфинарий в Сипайлово

Московское ООО «Культурно-просветительская цирковая компания Водный мир» (КПЦК), совладельцем которого является бывший врио директора Росгосцирка Сергей Беляков, объявило о планах строительства в уфимском микрорайоне Сипайлово океанариума стоимостью 700 млн руб.

Проект подразумевает оборудование дельфинария на 700 мест, аквариумов с пресноводными рыбами, тропического ботанического сада, террариумов и вольеров для земноводных — крокодилов, черепах, питонов и анаконд. Он обсуждался на встрече с сити-менеджером Уфы Ульфатом Мустафиным, сообщает пресс-служба мэрии. Площадкой для строительства пока выбрана территория муниципального парка культуры и отдыха «Кашкадан». Инвестор готов приступить к строительству в 2020 году, сообщают в мэрии.

Чьи средства будут вложены в проект, не уточняется.

КПЦК «Водный мир» образовано в Москве в 2012 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Сергею Белякову (в предыдущие годы возглавлял не только Росгосцирк, но и был худруком Большого Санкт-Петербургского госцирка, а также директором госцирка Удмуртии) принадлежит 50%, еще 50% у директора компании — предпринимателя Сергея Кузнецова (также владеет долей в ООО «Мир дельфинов», а ранее был совладельцем «Лазаревского дельфинария» в Краснодарском крае).

Отметим, что тема строительства океанариума в Уфе обсуждается не первый год. Например, в 2014 году о намерении построить такой объект в парке имени Калинина сообщала магниторская компания «Нотера», но ее проект не дошел до публичных слушаний.

Ирина Самойлова