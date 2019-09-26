Сегодня исполняется 41 год министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову

Его поздравляет научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики» Евгений Ясин:

— Дорогой Константин! Рад, что именно мне выпала честь поздравить тебя на страницах любимой газеты. Я довольно давно и с большим удовольствием наблюдаю за твоим профессиональным ростом. У меня было много учеников, и ты — один из тех немногих, кем я искренне горжусь. Успехи, которые ты делаешь, важны не только для тебя и твоего личного будущего, они чрезвычайно значимы и для всей нашей страны! Будучи уже немолодым человеком, я все же стараюсь вникать в новые, в том числе цифровые, технологии. Но, признаюсь, так, как умеешь это ты, я бы точно не смог. Ты — тот замечательный пример, когда я с радостью говорю: ученик превзошел своего учителя! Я желаю тебе двигаться только вперед! Люби свое дело, люби нашу страну! Налаживай связи! Удачи тебе!

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