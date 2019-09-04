Штаб ФК «Звезда» привлек известного консультанта

Пресс-служба ФК «Звезда» объявила об изменениях в тренерском штабе команды. В качестве тренера-консультанта в клуб приглашен известный советский и российский футболист, тренер и эксперт Равиль Сабитов. 51-летний специалист призван помочь преодолеть неудачный старт сезона и привнести в игру и тренировочный процесс новые идеи с надеждой на дальнейшее развитие команды, говорится в сообщении команды.

Равиль Сабитов является чемпион Европы 1990 года в составе молодёжной сборной СССР. Мастер спорта СССР международного класса, выступал в высших всесоюзной и российской лигах за московские «Динамо» и «Локомотив».

Самостоятельную тренерскую карьеру Равиль Сабитов начинал в подмосковных «Химках», а с 2003 по 2007 год работал в качестве старшего тренера в молодёжной и Олимпийской сборных России. Затем в качестве главного тренера трудился в московском «Торпедо», привёл к чемпионству в Казахстане скромный кустанайский «Тобол» и работал в командах Премьер-лиг Финляндии и Латвии.

«Равиля Сабитова мы звали давно, еще перед началом сезона. Он с его колоссальным опытом может помочь нашей молодой команде» - пояснил «Ъ-прикамье» директор АНО «ФК «Звезда» Валерий Волошин. Он подчеркнул, что главный тренер клуба Константин Парамонов остается на своем посту. «На какое время он в Перми загадывать сложно. Ему поступили предложения по работе с клубами рангом выше, но все зависит от переговоров» - добавил директор клуба.

Напомним, что после семи матчей этого сезона ФК «Звезда» занимает предпоследнее 11-ое место в турнирной таблице, имея в активе одну победу, две ничьи и четыре поражения. Перед началом сезона краевые власти поставили перед клубом задачу выйти из ПФЛ в ФНЛ.