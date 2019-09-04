«Микрорайон превратили в серию цветных объектов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как художники разных стран украсили Новую Трехгорку и как на это отреагировали местные жители.

В районе с названием Новая Трехгорка прошел удивительный фестиваль Urban Morphogenesis — фестиваль стрит-арта. Удивительный он прежде всего потому, что 80 художникам разрешено было освоить 50 объектов-новостроек и заполнить бесконечные скучные брандмауэры цветными муралами и прочими граффити.

Примерно за месяц авторы из США, Мексики, Италии и России превратили микрорайон, кстати, находящийся прямо рядом со Сколково, в серию цветных объектов. Автором идеи и руководителем фестиваля стал художник Дмитрий Левочкин. Как я понимаю, он и приглашал хедлайнеров, по крайней мере, очень известный отечественный автор Дмитрий Аске благодарит в своем аккаунте его за приглашение. Как пишет Аске, работа «Дитя грядущего» — пока самая большая его роспись — 54 метра высота, площадь — 756 квадратов. Женщина с младенцем, мужская фигура, почему-то спиной, и огромное женское лицо, закрывающее лоб правой рукой. Все в характерных для Аске, словно вырезанных из фанеры кубиках и ромбах.

Мне интересно, как восприняли росписи жители района. Коллега Аслан Чернов много рассказывал мне о проекте: «По началу не все восприняли идею граффити положительно, боялись, что рисунки будут отпугивать людей — район итак выглядит мрачновато. Но пообщавшись с организаторами, художниками жители стали менее пессимистичными. Как итог в нашем районе появились многие, теперь уже известные на весь мир, произведения искусства».

Самое, пожалуй, эффектное произведение — «Портрет Юрия Гагарина» итальянца Йорита Агоха. Оно получилось самым высоким в мире — 65 метров, а на щеке у Гагарина две линии, как след от метеорита что ли,— знак «человеческого племени», фирменный для для Агоха.