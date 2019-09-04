В Екатеринбурге впервые прошла встреча выпускников КВН

Вчера вечером в Екатеринбурге в конгресс-центре прошла встреча выпускников КВН — чемпионов Высшей лиги КВН разных лет, в которой приняли участие команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск», «Сборная Камызякского края» (Астраханская область). К «Уральским пельменям» присоединился актер Сергей Светлаков, входивший в состав команды в 2000-2009 годы. Выпускники КВН подготовили приветствие, разминку, СТЭМ и музыкальное домашнее задание. Мероприятие снимали для «Первого канала».

В состав жюри вошли: лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, певица Пелагея, комик Михаил Галустян, режиссер Юлий Гусман, гендиректор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Вел встречу президент клуба Александр Масляков.

Среди зрителей были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и уральский полпред Николай Цуканов.

Ранее встречи выпускников КВН проходили в Сочи. По договоренности губернатора Евгения Куйвашева с Александром Масляковым впервые ее организовали в Екатеринбурге.

Елена Горшкова