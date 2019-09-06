«Мы ощущаем конкурентное давление со стороны алкомаркетов»

Зачем второй по обороту в России ритейлер «Магнит» открывает алкомаркеты «Магнит вечерний» и об особенностях формата, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора—коммерческий директор сети Владимир Сорокин.

— Почему заинтересовались форматом алкомаркетов?

— Мы видим, что на российском рынке есть достаточно емкая ниша алкогольных магазинов. В этом мы, кстати, отличаемся от многих стран, где такого формата не существует. В России он доказал право на жизнь и, судя по опыту основных игроков, успешно развивается. Мы ощущаем конкурентное давление с их стороны, и это еще один фактор, почему интересна эта ниша. Кроме того, мы видим, что количество предложений на рынке коммерческой недвижимости площадью 100–200 кв. м значимо выше, чем площадью от 300 кв. м, подходящих для формата «у дома».

— Чем продажа алкоголя в специализированных магазинах отличается от продажи алкоголя в обычных магазинах?

— Различия в атмосфере и ассортименте. Магазины «у дома» в большей степени ориентированы на женскую аудиторию. Алкомаркет — это, скорее, мужской магазин, поэтому он сильно отличается визуальным стилем и коммуникацией с покупателем.

— Есть ли уже предварительные результаты работы первых точек?

— Мы пока открыли только два пилотных магазина — в Самаре и Набережных Челнах, в ближайшее время откроем магазин в Подмосковье. Думаю, через три-четыре месяца мы будем точно понимать, насколько может быть успешен формат.

— Сколько потенциально объектов готовы открыть?

— Нам неинтересно присутствовать на рынке алкомаркетов несколькими магазинами, поэтому определенные амбиции есть. Но пока я не готов их оцифровать, нужно посмотреть на результаты «пилота».

— Подход к выбору локации для «Магнита вечернего» будет иной, чем для магазинов «у дома»?

— Глобально подход несильно отличается. Самый главный критерий — это трафик. Магазин должен быть расположен в том месте, где есть достаточное количество потенциальных покупателей. Отличие от магазинов «у дома» в том, что локации для «Вечернего» найти проще ввиду его меньшей площади.

— Ассортимент и цены в Москве и регионах в «Магните вечернем» должны быть разными?

— Сейчас мы стремимся получить от поставщиков выгодные цены и поставить на полки те товары, которые хочет видеть покупатель. В Москве структура ассортимента будет сдвинута немного вверх, а в регионах — вниз. Но это опять же вопрос специфики потребления и ориентации на потребности наших покупателей. Например, жители юга России любят вина и делают ставку на местных производителей. В регионах вообще покупатели любят локальных поставщиков.

— Не опасаетесь конкуренции со стороны уже устоявшихся игроков?

— Мы всех берем во внимание и наша задача — побеждать, создавать лучшее предложение на рынке. Ведь как только ты начнешь опасаться конкурента, ты уже проиграл.

Интервью взял Анатолий Костырев