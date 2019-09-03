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В Москве открылось новое творческое пространство The Great Hall Yakimanka

Творческое пространство The Great Hall Yakimanka разместилось в доме Mon Cher на Якиманке, 15, созданном французским архитектором Жаком Гранжем. Его стиль отличает сочетание антиквариата, современного искусства и технологий. Архитектор выстроил дом, из окон которого открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя, парк «Музеон» и Москву-реку. При отделке экстерьера он использовал натуральный камень, майолику и бронзу. Внутри господствуют мрамор, люстры от итальянских дизайнеров. Акцент в интерьере — массивная лестница. Мебель создавалась в Австрии по эскизам основательницы проекта Лейлы Адамян. Пространство предназначено для проведения светских мероприятий и праздников, концертов, конференций и выставок.

Открытие The Great Hall Yakimanka посетили: Ольга Лефферс, Ингрид Олеринская, Расим и Алла Акперовы, Дарья Михалкова, Андрей Фомин, Яна Поплавская, Александр Рапопорт, Леонид Рошаль и многие другие.

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