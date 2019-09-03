Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы. Об этом сообщила Chessable.com в своем блоге. Стоимость сделки не раскрывается, однако The Times отмечаtт, что сумма превышает 1 млн.

Chessable.com пополнит портфель активов Play Magnus, которая в марте нынешнего года уже приобрела аналогичный портал Chess24.com.

Chessable.com была запущена в 2016 году Дэвидом Крамали, студентом магистратуры факультета психологии Бристольского университета. Платформа предлагает шахматные курсы обучения игре разного уровня сложности, мастер-классы, видеоуроки с использованием метода интервального повторения с тем, чтобы обучающиеся как можно прочнее усваивали материал. Стоимость одного курса может достигать $150.

У Chessable.com около 40 тыс. активных пользователей в месяц, что не так много по сравнению, например, с одной из аналогичных платформ Chess.com, у которой их около 30 млн, однако за последний год популярность Chessable.com резко выросла. По словам ее основателя, пользователей может привлекать то, что платформа больше ориентирована на более опытных игроков, а в числе тех, кто пользуется ее курсами, есть несколько руководителей крупных европейских и американских компаний.

Алена Миклашевская