В Татарстане в 2020 году повысят ежемесячные выплаты льготникам на 3,8%

Ежемесячные денежные выплаты льготникам в Татарстане на следующий год увеличат в 1,038 раза. Коэффициент индексации с 1 января 2020 года утвержден постановлением за подписью главы правительства республики Алексея Песошина, опубликованным на сайте кабмина Татарстана.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты ветеранам труда, пенсия которых не превышает 20 тыс. руб., составит 505 руб. Столько же будут платить лицам, получившим госнаграды Татарстана и накопившим необходимый стаж для получения пенсии по старости.

Лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го, и лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны, а также реабилитированные граждане, получат 754 руб. в месяц. Ежемесячные выплаты для граждан, пострадавших от политических репрессий, составят 632 руб.

Школьникам, оставшимся без попечения родителей и переданным опекунам, будут платить 10,3 тыс. руб. в месяц, дошкольникам — 8,9 тыс. руб.

"Ъ-Казань"